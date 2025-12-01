LEGISLATURA CHAQUEÑA: ¿QUIÉNES SON LOS DIPUTADOS QUE ASUMIRÁN SUS BANCAS ESTE LUNES?
Dieciséis diputados asumirán este lunes, entre ellos las intendentas Susana Maggio y Magda Ayala y el jefe comunal de Castelli, Pío Sander, mientras que Sebastián Benítez Molas ocupará la banca de Jorge Capitanich.
Este lunes 1 de diciembre, a las 18, la Legislatura del Chaco abrirá un nuevo ciclo político con la jura de los 16 diputados electos que integrarán el cuerpo hasta 2029. El acto se realizará en el Recinto «Deolindo Felipe Bittel» y marcará la renovación parcial de la Cámara, además de la definición de sus nuevas autoridades.
La sesión preparatoria comenzará con la elección del presidente provisional. Luego se conformará la Comisión Especial de Poderes, encargada de revisar la validez de los títulos y las condiciones de incorporación. Con ese trámite cumplido, el cuerpo incorporará formalmente a sus nuevos integrantes, elegirá autoridades conforme al artículo 116 de la Constitución provincial y fijará el cronograma de sesiones ordinarias para 2026.
Entre las asunciones ya confirmadas se encuentran las intendentas Susana Maggio (Santa Sylvina) y Magda Ayala (Barranqueras), junto con el jefe comunal de Castelli, Oscar Sander. En tanto, Sebastián Benítez Molas ocupará la banca correspondiente a Jorge Capitanich por el Frente Chaco Merece Más.
Los nuevos diputados que juran este lunes
Chaco Puede + / La Libertad Avanza
Julio César Ferro
Abogado y magíster en Derecho Administrativo. Fue subsecretario de Legal y Técnica. Especialista en gestión pública y mirada jurídica.
Adelaida Susana Maggio
Profesora de Biología y exintendenta de Santa Sylvina durante tres períodos. Referente educativa y territorial del sudoeste.
Adrián Favio Zukiewicz
Licenciado en Administración, 28 años, oriundo de Castelli. Emprendedor y dirigente joven de LLA. Perfil productivo y de modernización estatal.
Carina Gabriela Botteri Disoff
Abogada, exministra de Desarrollo Humano y hoy vocal del Centro de Formación en Administración Pública. Experiencia ejecutiva y en políticas sociales.
Jorge Fernando Gómez
Abogado penalista y exfiscal. Fue ministro de Gobierno y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Sólida trayectoria institucional.
Alexis Mayra Yael Jarenko
Profesora de Historia y técnica en Turismo. Vinculada a proyectos de desarrollo local en Colonia Elisa. Perfil joven, liberal y comunitario.
Iván Joaquín García
Farmacéutico, expresidente de la Juventud Radical y titular de Laboratorios Chaqueños. Experiencia en salud pública y gestión científico-tecnológica.
María Elena Rodríguez
Maestra jardinera rural y dos veces concejal de Sáenz Peña. Fuerte trabajo territorial y representación del sector educativo.
Frente Chaco Merece Más
María Luisa Chomiak
Diputada nacional y referente de Charata. Fue diputada nacional, concejal e intendenta. Amplia trayectoria parlamentaria y ejecutiva.
Pío Oscar Sander
Intendente de Castelli y expresidente del Concejo. Representante de El Impenetrable con fuerte base territorial.
Katia Blanc
Abogada, exsubsecretaria de Economía Social y exconcejal de Resistencia. Referente del Frente Renovador con enfoque social y comunitario.
Luciano Moser
Licenciado en Administración, docente de la UNNE y maestrando en Gobierno y Economía Política. Especializado en planificación y modernización estatal.
Elda Insaurralde
Exdiputada provincial, exsecretaria de Gobierno de La Leonesa y exvicepresidenta del Instituto de Cultura. Visión multisectorial y territorial.
Sebastián Benítez Molas
Dirigente con experiencia en Asuntos Estratégicos, Coordinación Política y Relaciones Institucionales. Perfil técnico-político.
Frente Primero Chaco
Atlanto Honcheruk
Productor agropecuario, forestal y empresario del transporte. Intendente histórico de Villa Berthet. Fue diputado provincial, nacional y convencional constituyente en 1994. Una de las figuras de mayor trayectoria.
Magda Ciles Luciana Ayala
Abogada e intendenta de Barranqueras desde 2019. Exconcejal. Impulsó modernización y mejoras en servicios urbanos. Representa a una ciudad clave del Área Metropolitana.
¿Quiénes continúan hasta 2027?
Por el bloque oficialista seguirán: Laura Bisonni, Ernesto Blasco, Carmen Delgado, Iván Gyoker, Carlos Salom, Samuel Vargas, Zulema Wannesson y Maida With.
Mientras que por el Partido Justicialista: Pía Cavana, Analía Flores, Rubén Guillón, Santiago Pérez Pons y Nicolás Slimel. A ellos se suman Teresa Cubells (Frente Grande) y Rodolfo Schwartz (Partido del Trabajo y del Pueblo).
Completa la nómina de continuidad Josefina González, por Primero Chaco.