LEGISLATURA CHAQUEÑA: ¿QUIÉNES SON LOS DIPUTADOS QUE ASUMIRÁN SUS BANCAS ESTE LUNES?

Este lunes 1 de diciembre, a las 18, la Legislatura del Chaco abrirá un nuevo ciclo político con la jura de los 16 diputados electos que integrarán el cuerpo hasta 2029. El acto se realizará en el Recinto «Deolindo Felipe Bittel» y marcará la renovación parcial de la Cámara, además de la definición de sus nuevas autoridades.

La sesión preparatoria comenzará con la elección del presidente provisional. Luego se conformará la Comisión Especial de Poderes, encargada de revisar la validez de los títulos y las condiciones de incorporación. Con ese trámite cumplido, el cuerpo incorporará formalmente a sus nuevos integrantes, elegirá autoridades conforme al artículo 116 de la Constitución provincial y fijará el cronograma de sesiones ordinarias para 2026.

Entre las asunciones ya confirmadas se encuentran las intendentas Susana Maggio (Santa Sylvina) y Magda Ayala (Barranqueras), junto con el jefe comunal de Castelli, Oscar Sander. En tanto, Sebastián Benítez Molas ocupará la banca correspondiente a Jorge Capitanich por el Frente Chaco Merece Más.

Los nuevos diputados que juran este lunes

Chaco Puede + / La Libertad Avanza

Julio César Ferro

Abogado y magíster en Derecho Administrativo. Fue subsecretario de Legal y Técnica. Especialista en gestión pública y mirada jurídica.

Adelaida Susana Maggio

Profesora de Biología y exintendenta de Santa Sylvina durante tres períodos. Referente educativa y territorial del sudoeste.

Adrián Favio Zukiewicz

Licenciado en Administración, 28 años, oriundo de Castelli. Emprendedor y dirigente joven de LLA. Perfil productivo y de modernización estatal.

Carina Gabriela Botteri Disoff

Abogada, exministra de Desarrollo Humano y hoy vocal del Centro de Formación en Administración Pública. Experiencia ejecutiva y en políticas sociales.

Jorge Fernando Gómez

Abogado penalista y exfiscal. Fue ministro de Gobierno y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Sólida trayectoria institucional.

Alexis Mayra Yael Jarenko

Profesora de Historia y técnica en Turismo. Vinculada a proyectos de desarrollo local en Colonia Elisa. Perfil joven, liberal y comunitario.

Iván Joaquín García

Farmacéutico, expresidente de la Juventud Radical y titular de Laboratorios Chaqueños. Experiencia en salud pública y gestión científico-tecnológica.

María Elena Rodríguez

Maestra jardinera rural y dos veces concejal de Sáenz Peña. Fuerte trabajo territorial y representación del sector educativo.

Frente Chaco Merece Más

María Luisa Chomiak

Diputada nacional y referente de Charata. Fue diputada nacional, concejal e intendenta. Amplia trayectoria parlamentaria y ejecutiva.

Pío Oscar Sander

Intendente de Castelli y expresidente del Concejo. Representante de El Impenetrable con fuerte base territorial.

Katia Blanc

Abogada, exsubsecretaria de Economía Social y exconcejal de Resistencia. Referente del Frente Renovador con enfoque social y comunitario.

Luciano Moser

Licenciado en Administración, docente de la UNNE y maestrando en Gobierno y Economía Política. Especializado en planificación y modernización estatal.

Elda Insaurralde

Exdiputada provincial, exsecretaria de Gobierno de La Leonesa y exvicepresidenta del Instituto de Cultura. Visión multisectorial y territorial.

Sebastián Benítez Molas

Dirigente con experiencia en Asuntos Estratégicos, Coordinación Política y Relaciones Institucionales. Perfil técnico-político.

Frente Primero Chaco

Atlanto Honcheruk

Productor agropecuario, forestal y empresario del transporte. Intendente histórico de Villa Berthet. Fue diputado provincial, nacional y convencional constituyente en 1994. Una de las figuras de mayor trayectoria.

Magda Ciles Luciana Ayala

Abogada e intendenta de Barranqueras desde 2019. Exconcejal. Impulsó modernización y mejoras en servicios urbanos. Representa a una ciudad clave del Área Metropolitana.

¿Quiénes continúan hasta 2027?

Por el bloque oficialista seguirán: Laura Bisonni, Ernesto Blasco, Carmen Delgado, Iván Gyoker, Carlos Salom, Samuel Vargas, Zulema Wannesson y Maida With.

Mientras que por el Partido Justicialista: Pía Cavana, Analía Flores, Rubén Guillón, Santiago Pérez Pons y Nicolás Slimel. A ellos se suman Teresa Cubells (Frente Grande) y Rodolfo Schwartz (Partido del Trabajo y del Pueblo).

Completa la nómina de continuidad Josefina González, por Primero Chaco.