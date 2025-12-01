FIN DE SEMANA: INCAUTARON ARMA DE FUEGO, ARMA BLANCA Y SECUESTRARON AVES SILVESTRES
Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.
👉Ruta Nac. N° 11 km 1014
El sábado, agentes viales secuestraron aves silvestres que eran transportados por un hombre de 44 años.
Se dio intervención a personal del Dpto. Rural quienes se abocaron a sus tareas específicas.
👉Pto. Ctrol. Pte Gral Belgrano
Sus pares, del puesto mencionado, intervinieron un camión que transportaba animales vacunos por anomalías en su documentación.
El organismo competente se aboco a sus tareas específicas.
👉J.J.Castelli
Sus pares, ubicados en Ruta Provincial N°95 km 1286 incautaron un arma de fuego de fabricación casera y un arma blanca que eran transportadas por un joven de 18 años.
Por tal motivo, trasladaron al joven junto los secuestros hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales pertinentes.
👉SIGEBI-SIFCOP
Tanto en el área metropolitana como en el interior de la provincia llevaron a cabo identificación de personas, que terminó con un detenido, quien presentaba pedido de captura por violencia de género.
👉SECUESTROS, ACTAS Y TESTS DE ALCOHOLEMIA
Se detectaron 13 alcoholemias y se labraron 262 actas varias. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta.
Se incautaron 23 motocicletas por infracción al Código de Faltas.
Se registro 1 siniestro vial de carácter leve.