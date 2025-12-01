A días de terminar su mandato como diputado provincial del NePAR, Juan Jasé Bergia visitó los estudios de CIUDAD TV, previo a la última sesión ordinaria que tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre en el Parlamento chaqueño. Evaluó la actividad legislativa en este último año electoral y su trayectoria dentro de la Legislatura provincial.

Sobre este último periodo, lamentó que “se mezcle la política en leyes que son fundamentales para la provincia, pero nosotros siempre dimos la impronta como con el crédito que necesitaba el Ejecutivo provincial, como lo hicimos con los distintos gobiernos”.

Destacó en esta última etapa la sanción de la ley que promueve la producción de cannabis medicinal. “Se le da las herramientas necesarias al Ejecutivo provincial para que ponga en marcha esto con un Comité que no es oneroso para la provincia. Se abre un registro de todas las personas que necesitan, las personas enfermas, para que sea transparente, puedan trabajar tranquilos, haya puestos de trabajo porque también va a recaudar la ATP. Pero, fundamentalmente, pensando en un registro paralas personas que necesiten”, sostuvo y recalcó que es una ley de avanzada.

Para el miércoles, anticipó que buscará la sanción de una ley de su autoría que abarca a la profesión de oftalmología, también otra legislación vinculada a la agricultura familiar y a los consorcios ladrilleros.

“Es importante lo que uno hizo porque tenemos una mirada totalmente distinta a lo que mira la politiquería chiquita de la pelea diaria”, sostuvo.

También defendió su voto a favor del aumento al 2% en los aportes de los empleados estatales al Fondo de Alta Complejidad del InSSSeP. “Esto trajo problemas y redes sociales, pero la provincia del Chaco hace 30 años que no modifica esto y no se interpuso de un día para otro, yo lo anuncié en este canal. Había proyectos de ley del año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Claramente, los que tenemos InSSSeP sabemos que el Fondo es para aquellas personas que tienen enfermedades realmente complicadas. Hace muchos años que vemos los graves problemas que hay porque el InSSSeP está desfinanciado en ese rubro porque los insumos han aumentado y no podemos tener padeciendo a tantas familias. El InSSSeP es un sistema solidario y esa solidaridad se ve reflejada ahora”, defendió.

“Uno le da las herramientas al InSSSeP, pero la discusión de base hay que darla en qué está pasando en los municipios de la provincia, de todos los colores políticos, porque un intendente da contratos de bolsillo para cobrar $133 mil y va al InSSSeP, tiene su obra social y tiene el FAC. Y hay realidades de personas que al InSSSeP le sale $800 mil, un millón de pesos o dos millones de pesos por mes por un favor político por una necesidad real”, graficó.

Respecto a la nueva conformación en el Parlamento, con el recambio de autoridades el próximo 10 de diciembre, opinó que “mucha gente asume y no tiene experi4encia y hay que tener confianza, fe”. “Yo lo que le pido a todos los que asumen y a los que están, que piensen que uno tiene que dar respuesta a los ciudadanos. Cuando uno está en una banca, no se puede legislar para un sector en desmedro de otro”.

“Ojalá que todos los que ingresen a la Legislatura piensen que cuando haya que levantar la mano por el interés general lo hagan y cuando se tengan que sacar la camiseta partidaria lo hagan”, afirmó.

Anticipó que continuará trabajando en política en esta etapa que llega ya sin cargo en el Estado. “Me casé con la política y no voy a dejar de luchar ni trabajar para que la gente del Impenetrable tenga agua, luz, pueda recuperar sus pensiones; para que el productor pueda seguir trabajando y los pequeños productores puedan salir adelante. Nosotros tenemos un modelo de provincia totalmente distinto y lo vamos a poner a consideración el 2027”, acentuó respecto a las proyecciones electorales donde competirán como NePAR.