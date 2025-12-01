FUERON SORPRENDIDOS CON ARMAS Y ELEMENTOS DE CAZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los individuos no contaban con documentación habilitante para el uso y transporte del armamento.

En la madrugada de hoy, a las 00:10, personal de la Sección Rural Campo Varela realizaba recorridas preventivas por la Ruta Provincial N.º 90, en inmediaciones de La Eduvigis, cuando observaron a dos sujetos que se desplazaban a pie, alumbrando con linternas hacia la zona boscosa.

Los hombres fueron identificados y tienen 43 años y 26 años, quienes tenían en su poder diversos elementos utilizados para la caza. Al solicitar la documentación correspondiente para el uso y transporte del armamento, manifestaron no poseerla.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de una escopeta legend calibre 12 mm, trece cartuchos calibre 12 mm, un puñal con vaina, un machetón marca Ciriri con vaina, un cinturón cartuchera y dos linternas marca Spinit.

Se iniciaron actuaciones judiciales por Supuesta Infracción al Artículo 189° bis del Código Penal y Supuesta Infracción a la Ley N.º 1429 (Ley de Caza), con intervención del Equipo Fiscal N.º 2 y de la Dirección de Parques, Áreas Protegidas y Biodiversidad.

