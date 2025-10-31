LAS 4 BUTACAS LIBRES PARA 2026 QUE TIENEN EN VILO A LA FÓRMULA 1: LA RENOVACIÓN DE COLAPINTO EN ALPINE Y EL DILEMA PARA RED BULL

Las 4 butacas que restan definirse en la F1 para 2026 Las 4 butacas que restan definirse en la F1 para 2026

La Fórmula 1 atraviesa horas decisivas en el mercado de pilotos con solo cuatro asientos libres para la temporada 2026. Se mantienen las negociaciones en el paddock y se esperan anuncios inminentes, especialmente en Alpine, donde la continuidad del argentino Franco Colapinto parece casi asegurada y próxima a ser anunciada. Al mismo tiempo, la competencia por los codiciados lugares en Red Bull y Racing Bulls mantiene en vilo a la categoría, en un contexto marcado por cambios reglamentarios y de gestión que podrían alterar el equilibrio de fuerzas en la grilla de cara al próximo año.

La confirmación de la dupla de Mercedes, que anunció la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli, dejó el foco puesto sobre las cuatro plazas restantes: la del compañero de Max Verstappen en la escudería austríaca, las dos en su equipo satélite y la que tiene a un argentino como principal candidato.

En Alpine, la situación de Colapinto cobró especial relevancia. Según pudo saber Infobae, la escudería francesa valora positivamente la evolución del piloto de 22 años, quien logró igualar e incluso superar el ritmo de su compañero Pierre Gasly en la segunda mitad de la temporada. Un ejemplo claro de eso fue la última carrera en México y lo sucedido en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, donde una desobediencia de Franco tras adelantar a su compañero de equipo generó todo tipo de especulaciones, demostró que el número 43 ha sido más rápido que el francés, que firmó la extensión de su contrato hasta 2028.

En la prensa especializada también mencionan que la continuidad de Colapinto estaría sellada. Según el medio Motorsport, el anuncio oficial de la renovación del argentino se prevé entre el martes 4 y el jueves 6 de noviembre, tras una serie de reuniones clave en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez en México. La presencia de los máximos responsables del principal patrocinador de Colapinto, sumado a directivos como Flavio Briatore y los mánagers del piloto, refuerza la certeza del acuerdo.

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore. El piloto argentino es número puesto para seguir en Alpine Franco Colapinto junto a Flavio Briatore. El piloto argentino es número puesto para seguir en Alpine

A pesar de los discretos resultados deportivos de Alpine, la dirección del equipo reconoce la capacidad de adaptación y el progreso de Colapinto desde su debut en el Gran Premio de Emilia Romaña. El argentino superó en la competencia interna a Paul Aron, quien había sido mencionado por el propio Briatore como el otro piloto en la puja por la butaca para 2026. ¿Qué sucedió con Jack Doohan? El australiano estaría fuera de la órbita del equipo para el próximo año y su futuro en la Máxima es incierto, según el análisis de los medios internacionales.

Al ser consultado por su continuidad en Alpine, Colapinto dijo esto el último fin de semana en Ciudad de México. “Sí, creo que solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. No quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado. Estoy haciendo mucho trabajo fuera del auto y creo que, hasta ahora en mi carrera, es el año en el que más he hecho”, expresó.

Colapinto detalló las dificultades de adaptación al monoplaza de Alpine y la exigencia de los fines de semana de sprint, pero remarcó la importancia de la continuidad en el trabajo con ingenieros y mecánicos. “Ahora sé que todo el esfuerzo que hago también sirve para entendernos mejor, y todo el trabajo que realizamos es para funcionar mejor como equipo. Creo que así es más fácil, porque nos estamos preparando para el futuro, y eso siempre es algo positivo”, afirmó el argentino. Esta información coincide con lo adelantado por este medio el pasado 21 de octubre, cuando una fuente en Alpine anticipó que el anuncio oficial llegaría en noviembre.

En Red Bull, la definición del piloto que acompañará a Max Verstappen en 2026 se convirtió en uno de los temas más discutidos del paddock. La estructura, que atraviesa una etapa de transición tras la salida de Christian Horner y la llegada de Laurent Mekies como nuevo jefe, evalúa a varios candidatos internos, pero atrasó la definición hasta el final del año porque el cuatro veces campeón se acercó en la lucha por el título de pilotos a los dos McLaren de Lando Norris, nuevo líder en las posiciones, y Oscar Piastri.

Isack Hadjar, actualmente segundo mejor piloto del equipo satélite y con 39 puntos en el Campeonato de Pilotos, se perfila como el principal favorito. El medio neerlandés De Telegraaf, a través del periodista Erik van Haren, calificó su ascenso como prácticamente consumado. En un profundo análisis que realizó la F1 en su sitio oficial, resalta que el joven apodado “Mini Prost” impresionó a la dirección de Red Bull por su disposición a escuchar y aceptar consejos, una cualidad destacada por Alan Permane, nuevo director de Racing Bulls: “Algo que me gusta de él es que está dispuesto a escuchar, a aceptar consejos y ayuda. No quiere hacerlo todo a su manera”.

Verstappen y Tsunoda. ¿El japonés seguir siendo compañero del cuatro veces campeón en Red Bull? (Jerome Miron-Imagn Images) Verstappen y Tsunoda. ¿El japonés seguir siendo compañero del cuatro veces campeón en Red Bull? (Jerome Miron-Imagn Images)

Yuki Tsunoda, actual segundo asiento en Red Bull, mostró progresos en las clasificaciones y trabajó intensamente con el equipo, incluso cancelando viajes personales para mejorar su rendimiento en el simulador, según reveló la F1. Sin embargo, su posición en el Campeonato de Pilotos y la necesidad de demostrar constancia hasta el final de la temporada mantienen en suspenso su futuro. La experiencia del japonés, con casi cinco años en la categoría, podría ser una ventaja en 2026, cuando Red Bull estrene su propio motor en colaboración con Ford. No obstante, su permanencia en el equipo principal no está asegurada y podría regresar a Racing Bulls o incluso explorar opciones como reserva en Aston Martin, dada la asociación de Honda con esa escudería.

Liam Lawson, quien tuvo un breve paso por Red Bull en las primeras dos pruebas de este año antes de regresar a Racing Bulls, recuperó terreno. La prensa que sigue el mundo de la Fórmula 1 destacó que su mejora reciente lo mantiene en la pelea por una de las plazas en el equipo satélite, aunque la sensación en el paddock es que un regreso al equipo principal no está en la agenda. El oriundo de Nueva Zelanda compite directamente con Tsunoda y Arvid Lindblad por asegurar seguir en la Máxima.

En Racing Bulls, el escenario es similar al equipo principal de la estructura. El joven Lindblad, de 18 años y una de las sensaciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 2, es considerado el prospecto junior más fuerte de Red Bull para dar el salto a la Fórmula 1. Así lo creen en el ambiente de El Gran Circo, dado que su velocidad, madurez y capacidad de adaptación impresionaron a la estructura, y ya cuenta con los puntos necesarios para obtener la Súper Licencia. Lo que se habla en los pasillos de los boxes es que Red Bull deberá decidir si Lindblad está listo para ocupar un asiento en Racing Bulls en 2026 o si es conveniente para él una temporada adicional en la F2 para perfeccionar sus habilidades.

La tradición de Red Bull de priorizar pilotos formados en su academia seguidos de cerca por el asesor Helmut Marko se mantiene firme, lo que limita opciones externas. Rumores sobre la posible incorporación de Alex Dunne, promesa de McLaren y que rompió su contrato con la escudería británica, también apareció sobre la mesa. ¿La empresa austríaca dará el golpe para la temporada que se viene?

Las próximas horas serán decisivas para conocer cómo quedará conformado el mapa de pilotos de la F1 2026 que tendrá el regreso de dos históricos como lo son Checo Pérez y Valtteri Bottas en el nuevo equipo Cadillac.