ALARMA EN RIVER: UN CAMPEÓN DEL MUNDO PODRÍA PERDERSE EL PARTIDO CONTRA GIMNASIA POR UNA LESIÓN EN LA RODILLA

En River se encendieron las alarmas luego de la práctica del jueves, en la previa al regreso competitivo del Millonario por el Torneo Clausura tras la dura eliminación de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia en semifinales.

Gonzalo Montiel sintió una molestia en uno de los ligamentos de su rodilla izquierda y se realizó estudios médicos para conocer la gravedad de la posible lesión. El lateral derecho había disputado los 90 minutos contra la Lepra mendocina y fue uno de los ejecutantes en la tanda de penales.

La última lesión que había sufrido el campeón del mundo había sido en mayo pasado, durante el Superclásico que el Millonario le ganó a Boca por 2-1 en el Monumental. El defensor llegó con lo justo para el Mundial de Clubes e incluso tuvo molestias musculares durante la competición en Estados Unidos.

Gonzalo Montiel anotó recientemente contra Talleres por el Torneo Clausura. (Foto: @RiverPlate)

La práctica del viernes será clave

A 48 horas de enfrentar a Gimnasia La Plata en el Monumental, River tendrá un nuevo entrenamiento. Allí, Gonzalo Montiel será evaluado por el cuerpo técnico para saber si podrá estar el domingo en Núñez para afrontar un duelo clave en las aspiraciones del equipo para avanzar a los octavos de final del Torneo Clausura.

En caso de que el lateral de la Selección argentina no pueda estar contra el Tripero, Marcelo Gallardo tiene dos opciones para el carril derecho: Fabricio Bustos y Milton Casco. Serán horas decisivas para el armado de la formación titular de River para el fin de semana.

La probable formación de River para enfrentar a Gimnasia La Plata

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Portillo, Giuliano Galoppo o Nacho Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Cristian Jaime.

¿Cuándo y dónde juegan River y Gimnasia?

El partido se jugará el domingo 2 de noviembre desde las 20:30 horas en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura.