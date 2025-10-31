CHACO Y FAO FIRMARON UN ACUERDO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CUENCA FORESTAL DE EL IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante el encuentro, el ministro Dudik destacó la importancia del acuerdo como un paso clave para “consolidar una gestión forestal sustentable, que genere desarrollo local y cuide los recursos naturales de El Impenetrable chaqueño”.

La provincia del Chaco, representada por el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, firmaron esta semana el Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que formaliza la asistencia técnica para la formulación del Plan de Gestión de la Cuenca Forestal Impenetrable.

El acuerdo se enmarca en el Componente Cuenca Forestal del Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de Argentina, cuyo financiamiento proviene del Fondo Verde para el Clima (GCF). La FAO, junto a la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio del Interior de la Nación, será la entidad ejecutora del proyecto.

La Cuenca Forestal Impenetrable comprende los departamentos General Güemes y Maipú, y será objeto de planificación para promover un manejo sostenible del bosque nativo, la conservación ambiental y el desarrollo productivo de las comunidades locales.

La rúbrica se llevó a cabo en el Salón Verde de Casa de Gobierno, con la presencia del subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro; el presidente del IIFA y coordinador general de la unidad ejecutora del Proyecto PPR REDD+, Gonzalo Riaño; y el director de Bosques del Chaco, Gustavo García.

En representación del Gobierno Nacional participaron el director de Recursos Naturales, Miguel Alfaro Romero; y por parte de la FAO, la oficial a cargo de FAO Argentina y Oficial de Programas, María Laura Escuder; el coordinador general del proyecto de pago por resultados, Francisco Yofre; y la coordinadora del Componente Cuencas Forestales de la Unidad de Gestión del Proyecto, Paola Alejandra Marozzi Mo.

*Una alianza para la sostenibilidad y el desarrollo*

Gutiérrez, por su parte, subrayó la decisión del Gobierno provincial de “trabajar junto a organismos internacionales y al Gobierno Nacional en una agenda ambiental moderna, basada en el equilibrio entre producción y conservación”.

Tras la firma, se presentó el Equipo Técnico Formulador que tendrá a su cargo el diseño del plan, y posteriormente se realizó una reunión de trabajo con los equipos técnicos de la provincia y la FAO.