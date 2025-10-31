CASTELLI: DETIENEN A UN HOMBRE CON MARIHUANA LISTA PARA LA VENTA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Casi medio kilo de la droga fue incautada



Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Castelli, detuvieron a un sujeto que intentaba comercializar estupefacientes tras un operativo propio realizado en la mañana de este viernes.

En el marco de tareas preventivas, agentes antinarcóticos de Castelli iniciaron un operativo propio alrededor de las 6:30, en distintos puntos de la ciudad.

Durante el procedimiento, los empleados policiales tomaron conocimiento que habría una persona a bordo de una motocicleta el cual se encontraría vendiendo droga en la zona de la plaza del barrio San Martín.

Ante ello, se dirigieron al lugar y lograron interceptar a un hombre de 35 años, quien circulaba en una motocicleta marca Siam de 110 cc. Luego verificaron el interior del baúl de la moto, hallando en su interior una bolsa de polietileno negra con una sustancia vegetal.

Posteriormente realizaron la prueba de campo, arrojando resultado positivo para marihuana, con un peso total de 408 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, se procedió al secuestro de la sustancia, del vehículo y a la aprehensión del implicado.

Además, al verificar sus antecedentes en el sistema SIGEBI, se constató que el sujeto tenía una orden de captura vigente emitida por la Cámara Multifueros de Castelli, relacionada con una causa por infracción a la Ley 23.737.

