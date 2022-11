LARRETA: «LA DECISIÓN DE MI CANDIDATURA NO DEPENDE DE QUE OTRO SE PRESENTE, SEA MACRI, MORALES, VIDAL O QUIEN SEA»

El jefe de Gobierno de CABA no confirmó 100% su candidatura pero sí dejó claro que su presentación no estará atada a otras postulaciones dentro de Juntos por el Cambio.

En Juntos por el Cambio en general y en el PRO en particular las tensiones van en aumento debido a las disputas internas que atraviesan los principales referentes de esos espacios.

En la última semana hubo un fuerte debate entre Patricia Bullrich, presidente del PRO, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de CABA, ambos con intenciones de ser candidatos a presidente el año que viene, que llegó a su punto culmine cuando se conoció un video en el que Bullrich le dice «te voy a romper la cara» al jefe de Gabinete de Larreta.

En este sentido, Rodríguez Larreta dejó claro que su candidatura no está atada a la presentación de otros referentes.

«La decisión de mi candidatura no depende de qué otro se presente, ya sea Mauricio Macri, (Gerardo) Morales, (María Eugenia) Vidal o quien sea», lanzó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en declaraciones a radio Mitre.

Si bien es casi un hecho que será uno de los precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio, por el momento afirmó que «estoy trabajando para construir un plan, pero tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que confirmar un lanzamiento hoy con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido. La energía la estamos poniendo en otro lado».

El dirigente del PRO aprovechó también para criticar el discurso que dio Cristina Kirchner el viernes en la UOM. «Mientras la gente hoy está desesperada por la inflación, porque aumenta todos los días, por la inseguridad, la Vicepresidenta habla de candidaturas y da discursos políticos, yo realmente no lo entiendo», opinó y observó que la vicepresidente está «disociada» de las preocupaciones de la gente.

Respecto al hecho que cruzóo a Bullrich con Felipe Miguel, su jefe de Gabinete, evitó echar leña al fuego y marcó que «yo no creo en la agresión, no creo en la violencia, y mucho menos me van a encontrar a mí en peleas internas. Yo sostengo la unidad en Juntos por el Cambio».

Fuente: Diario chaco