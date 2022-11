EN MEDIO DE LA INTERNA OFICIALISTA, ANÍBAL FERNÁNDEZ DIJO QUE «SI NO QUIEREN PASO, DEJEN AL PRESIDENTE IR POR SU REELECCIÓN»

El ministro de Seguridad de la Nación fijó su postura sobre la eliminación o no de las primarias y aseguró que el Presidente se presentará como candidato en 2023.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo a dirigentes del Frente de Todos que si no quieren que se lleven a cabo las primarias, «dejen a Alberto Fernández ir a su reelección».

En medio de la interna oficialista por la suspensión o eliminación de las PASO, Fernández apuntó: «Si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección sin problema. No lo interrumpan, no lo estorben».

El impulso de la eliminación de las PASO para 2023 provino del ministro del Interior y referente de La Cámpora, Eduado «Wado» de Pedro. Según dijo, es la voluntad de «la mayoría de los gobernadores e intendentes».

Aníbal Fernández se fijó en contra de remover las PASO y remató: «El Presidente va a ser candidato, no tengan dudas. Si hay otro que tiene intención de ser candidato se pondrá en la vereda de enfrente y competiremos. No habrá más remedio».

«El Presidente ha sido muy gráfico respecto de la posibilidad de que existieran las PASO. Alberto se los dijo con todas las letras ‘señores si tienen intención de participar, hay PASO'», dijo.

Respecto a la candidatura en 2023 de Cristina Kirchner afirmó: «No tengo claro que se vaya a presentar». «Lo de ayer -el acto que la mandataria encabezó en la Unión Obrera Metalúrgica- fue una insinuación ¿Quién le va a negar una candidatura? Es uno de los cuadros políticos más importantes que tenemos«, manifestó

Fuente: Diario chaco