LANÚS CAMPEÓN Y RÉCORD: LA MILLONARIA CIFRA QUE RECAUDÓ EN LA COPA SUDAMERICANA
El Granate ganó la Sudamericana y recaudó una tremanda cifra superando a Racing y River en ingresos Conmebol durante 2025.
La obtención de la Copa Sudamericana 2025 marcó el octavo título oficial de Lanús y llegó acompañada por una recaudación inédita: 9.845.000 millones de dólares, el monto más alto para un equipo argentino en competencias Conmebol durante la temporada.
El ente madre del fútbol sudamericano detalló que el campeón recibió 6.500.000 millones de dólares solo por ganar la final, cifra que dejó muy atrás los 2.000.000 percibidos por Atlético Mineiro, el subcampeón. A ese premio se sumaron los ingresos acumulados en las fases previas:
-
Primera fase: USD 900.000
-
Méritos deportivos: USD 345.000
-
Octavos de final: USD 700.000
-
Cuartos de final: USD 600.000
-
Semifinal: USD 800.000
El título también otorgó una plaza directa a la Copa Libertadores 2026, lo que garantiza ingresos adicionales para el club en la próxima temporada.
A pesar de la diferencia económica entre Libertadores y Sudamericana —Flamengo embolsó USD 24.000.000 por ganar la principal competencia continental—, Racing se ubicó como el segundo equipo argentino que más recaudó en 2025. Su campaña hasta semifinales de Libertadores le significó USD 9.570.000.
En tercer lugar apareció Estudiantes de La Plata, que alcanzó los cuartos de final antes de ser eliminado por el campeón y sumó USD 7.270.000. El Pincha recibió además USD 330.000 por mérito deportivo tras su triunfo ante Flamengo en la revancha. Más atrás quedaron River y Vélez, ambos eliminados en cuartos de final y con una recaudación de USD 6.940.000 cada uno. A diferencia de Estudiantes, no consiguieron victorias en esa instancia, por lo que no accedieron al premio adicional por mérito deportivo.
El listado continúa con Central Córdoba, que obtuvo USD 3.990.000 por su participación en Libertadores (tres millones por fase de grupos y USD 660.000 por dos triunfos). En la Sudamericana, Huracán e Independiente alcanzaron USD 1.960.000, mientras que Godoy Cruz cerró su campaña con USD 1.845.000.
Boca y los millones que no entraron por no jugar la Copa Libertadores
La eliminación de Boca en la Fase 2 de Libertadores ante Alianza Lima dejó un fuerte golpe económico. El Xeneize apenas recibió USD 500.000, perdiéndo la chance de disputar la fase de grupos, donde habría asegurado un piso de USD 3.000.000, además de la posibilidad de caer a la Sudamericana, con un mínimo garantizado de USD 900.000.
Si bien este año Boca percibió USD 15.210.000 por su participación en el Mundial de Clubes —más USD 2.000.000 por empates ante Benfica y Auckland City—, la comparación interna con River volvió a ser desfavorable: el Millonario sumó más ingresos por su victoria ante Urawa Reds y la igualdad frente a Monterrey.
Un año récord para Conmebol
Conmebol cerró la temporada con números históricos:
-
En la Libertadores, distribuyó USD 209.000.000 y marcó un récord de asistencia con 4.396.259 espectadores.
-
En la Sudamericana, repartió USD 78.775.000 entre los clubes participantes.
Un 2025 que dejó a Lanús en lo más alto del continente y también al tope de los ingresos argentinos.