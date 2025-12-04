Cristina Kirchner apeló las restricciones impuestas al régimen de visitas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner apeló la decisión del juez del Tribunal Oral Jorge Gorini relacionada con la ejecución de propiedades en el marco del decomiso dictado por la causa Vialidad. También apelaron sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La defensa de la expresidenta también apeló la resolución que restringió el régimen de visitas al departamento de la calle San José 1111 donde la Cristina cumple arresto domiciliario.

“dos horas que podrán concederse hasta dos (2) veces por semana y no podrán superar el límite de tres (3) personas concurrentes para cada ocasión», de acuerdo al magistrado. Según estableció el juez que ejecuta la pena, las visitas no pueden superar las, de acuerdo al magistrado.

Esa medida se tomó después de una reunión con nueve economistas que fue considerada por el Tribunal como una «provocación política» y una falta de prudencia por parte de la expresidenta.

Los defensores de Cristina esperan que la Cámara Federal de Casación Penal revierta esa decisión y vuelva a flexibilizar el régimen. En la causa Vialidad se dispuso la ejecución de unas veinte propiedades para cubrir una suma cercana a los 685.000 millones de pesos.