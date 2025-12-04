CRISTINA KIRCHNER APELÓ LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS AL RÉGIMEN DE VISITAS EN SU CASA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Las medidas habían sido impuestas por juez del Tribunal Oral Jorge Gorini y estaban relacionadas con la ejecución de propiedades en el marco del decomiso dictado por la causa Vialidad.
La expresidenta Cristina Kirchner apeló la decisión del juez del Tribunal Oral Jorge Gorini relacionada con la ejecución de propiedades en el marco del decomiso dictado por la causa Vialidad. También apelaron sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Esa medida se tomó después de una reunión con nueve economistas que fue considerada por el Tribunal como una «provocación política» y una falta de prudencia por parte de la expresidenta.