CARTA DE «EL POLLO» CARVAJAL A DONALD TRUMP: «EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO ES UNA ORGANIZACIÓN NARCOTERRORISTA»

Tras las ejecuciones extrajudiciales de casi un centenar de supuestos «narcoterroristas» perpetradas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico y mientras la Casa Blanca estrecha el cerco y presiona al gobierno en Venezuela, un ex funcionario de Nicolás Maduro abonó este jueves la teoría esgrimida sin prueba alguna por Donald Trump para justificar su polémica ofensiva militar.

Desde la cárcel federal en la que está detenido en los Estados Unidos, el ex jefe de Contrainteligencia Militar de Maduro, Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como «El Pollo» Carvajal, envió una carta a Trump en la que repite los argumentos vertidos por la Casa Blanca y acusa al régimen de Maduro de haber evolucionado hacia lo que describió como una «organización narcoterrorista».

En la misiva Carvajal aseguró que durante sus años en la cúpula de seguridad del Estado venezolano presenció cómo altos funcionarios coordinaban operaciones vinculadas al narcotráfico y establecían alianzas con grupos armados.

Según el texto divulgado por The Dallas Express, el exjefe militar menciona la colaboración con las FARC, el ELN, agentes de la inteligencia cubana y miembros de Hezbollah, a los que atribuye diferentes roles en actividades ilícitas dentro y fuera del país.

Lo cierto es que ante la mirada cada vez más crítica de la comunidad internacional por la avanzada de Trump en el Caribe y las e jecuciones extrajudiciales que ya se cobraron la vida de casi un centenar de personas acusadas, sin prueba alguna de «narcoterroristas» por Washington, la Casa Blanca parece estar preparando el terreno para justificar una escalada de proporciones insospechadas en su ofensiva.