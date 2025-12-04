CARTA DE «EL POLLO» CARVAJAL A DONALD TRUMP: «EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO ES UNA ORGANIZACIÓN NARCOTERRORISTA»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Desde la cárcel, el ex jefe de Inteligencia de Nicolás Maduro abonó las acusaciones lanzadas sin prueba alguna por el presidente Donald Trump mientras Washington amenaza con una intervención militar en Venezuela.
En la misiva Carvajal aseguró que durante sus años en la cúpula de seguridad del Estado venezolano presenció cómo altos funcionarios coordinaban operaciones vinculadas al narcotráfico y establecían alianzas con grupos armados.
Y las palabras de Carvajal, detenido en los Estados Unidos, no hacen más que sumar «argumentos» a esta estrategia.
Carvajal sostuvo que esas alianzas permitieron consolidar rutas de cocaína hacia Estados Unidos, así como financiar operaciones políticas y de inteligencia. También acusó al régimen de haber impulsado acciones de espionaje y desinformación, y citó específicamente a la empresa Smartmatic al afirmar que sistemas de votación electrónica habrían sido supervisados o influenciados por el entorno chavista con fines de manipulación electoral.
Casualmente Trump acusó a Smartmatic de haber estado en 2020 detrás del supuesto fraude que le impidió alcanzar la reelección ese año.
El exjefe de Inteligencia, extraditado a Estados Unidos en 2023, aseguró en su carta estar dispuesto a colaborar con las autoridades norteamericanas. Afirmó contar con información detallada sobre actividades que calificó como «estructuras criminales» vinculadas al aparato estatal venezolano, y ofreció aportar documentación y testimonios adicionales en el marco de los procesos judiciales que enfrenta.