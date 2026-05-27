LA VENTA DE COMBUSTIBLE SIGUE POR DEBAJO DE LOS VALORES DEL 2025

La venta de combustibles al público volvió a mostrar signos de retracción en abril y acumuló su tercer mes consecutivo de caída interanual, según informó Surtidores.com.

De acuerdo con el relevamiento elaborado por la Secretaría de Energía sobre información aportada por las compañías petroleras, en el cuarto mes del año se despacharon 1.333.298 metros cúbicos en todo el país, contra los 1.365.814 contabilizados en igual período de 2025, lo que implicó una contracción del 2,38 por ciento.

La merma también quedó reflejada frente al mes previo. En comparación con marzo, el volumen expendido se redujo 1,98 por ciento, aunque abril tuvo un día menos de actividad, circunstancia que impactó sobre la estadística final.

Más allá del panorama general, el sector sigue mostrando comportamientos diferenciados según el tipo de producto. Las variedades de mayor octanaje y mejor calidad mantuvieron números positivos, aunque con incrementos menos pronunciados que en informes anteriores. En ese segmento, la nafta premium avanzó 0,76 por ciento interanual y el gasoil Grado 3 creció 5,85 por ciento.

La situación fue distinta para los productos de mayor utilización dentro del parque automotor. La súper retrocedió 1,63 por ciento respecto del año pasado, mientras que el diésel Grado 2 sufrió una baja cercana a los diez puntos porcentuales, con una disminución del 9,96 por ciento. La tendencia confirma un cambio gradual en la composición del consumo, con menor participación de los combustibles tradicionales y mayor peso de las opciones premium.

En el desglose territorial, la provincia de Buenos Aires encabezó nuevamente el ranking nacional con 468.312 metros cúbicos despachados, aunque registró un retroceso del 1,89 por ciento frente a abril del año anterior. Córdoba quedó en segundo lugar con 141.750 metros cúbicos y una merma del 5,74 por ciento, mientras que Santa Fe ocupó el tercer puesto con 106.571 metros cúbicos y prácticamente sin cambios, ya que mostró una leve mejora del 0,04 por ciento.

Entre los distritos con mejor desempeño sobresalieron San Juan, que avanzó 4,12 por ciento; Neuquén, con una mejora del 3,08 por ciento; y Tucumán, que creció 2,88 por ciento. En sentido opuesto, Corrientes presentó el retroceso más fuerte, con una caída del 10,01 por ciento, seguida por Formosa y Santa Cruz.

La evolución de las ventas también dejó modificaciones en la participación de las empresas. YPF fortaleció su liderazgo y se convirtió en la única con resultados positivos, alcanzando los 746.648 metros cúbicos comercializados durante abril, con un incremento interanual del 1,79 por ciento.

Por el contrario, Shell experimentó una retracción del 8,58 por ciento y totalizó 294.978 metros cúbicos. Axion Energy registró una disminución del 3,89 por ciento, mientras que Puma Energy mostró el descenso más pronunciado entre las principales firmas, con una baja del 10,61 por ciento.