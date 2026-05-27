CASTELLI RECUPERARON ELEMENTOS ROBADOS DE UN CLUB DE FÚTBOL INFANTIL Y DETUVIERON A DOS HOMBRES

Intervino la Comisaría Primera de la localidad, los demoraron cuando intenteban venderlos



La denuncia fue realizada por el coordinador de fútbol infantil del Club Sportivo Cultural, que informó que personas desconocidas ingresaron al predio ubicado sobre avenida Leandro Alem y calle Corrientes y tras violentar el candado de un depósito se llevaron una bolsa de lona con pelotas de fútbol, y otros elementos deportivos.

Tras tomar conocimiento del hecho los uniformados comenzaron tareas investigativas y anoche alrededor de las 1 de la madrugada supieron que dos hombres intentaban vender los elementos en el barrio Aeropuerto, intensificaron los patrullajes por la zona.

En una de las calles internas del barrio demoraron a dos hombres de 35 y 41 años con los elementos denunciados, secuestraron en su poder 13 pelotas de futbol. Ambos fueron conducidos a la dependencia policial

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, fueron notificados de su aprehensión en la causa por supuesto robo. Los elementos fueron devueltos al encargado del club deportivo.

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