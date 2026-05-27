EUTANASIA: QUE PROPONE EL NUEVO PROYECTO QUE INGRESO AL CONGRESO

El diputado nacional del partido socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en Argentina bajo la denominación «Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida».

La iniciativa busca reconocer el derecho de las personas a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida en casos de enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes que generen sufrimientos físicos o psíquicos considerados «constantes e intolerables».

El texto diferencia dos modalidades. Por un lado, la eutanasia, que consiste en la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud. Por otro, la muerte asistida o suicidio asistido, donde el paciente se autoadministra la medicación indicada y provista médicamente.

El proyecto establece que la práctica debería incorporarse al sistema sanitario con cobertura integral y obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga, sin costos adicionales para el paciente.

Cuáles son los requisitos previstos

La propuesta fija una serie de condiciones para acceder al procedimiento. Entre ellas, ser ciudadano argentino o residente permanente con al menos un año de residencia, tener más de 16 años y contar con diagnóstico certificado de enfermedad grave e incurable o de padecimiento crónico e imposibilitante.

Además, la persona deberá expresar su decisión de manera libre, informada y consciente, sin presiones externas. El proyecto exige la realización de dos solicitudes separadas por un plazo mínimo de 15 días y contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento del proceso.

La iniciativa también prevé la participación de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. Antes de autorizar el procedimiento, debería intervenir además una Comisión de Evaluación y Garantías.

El texto aclara que la asistencia médica para morir sería una instancia excepcional dentro de los cuidados al final de la vida y obliga al sistema de salud a garantizar previamente el acceso efectivo a tratamientos paliativos.

Objeción de conciencia y cambios legales

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud. Sin embargo, prohíbe que clínicas, sanatorios o instituciones puedan rechazar la práctica por motivos ideológicos o religiosos.

La iniciativa además impulsa modificaciones en el Código Penal para establecer que no será punible el profesional que realice una eutanasia o muerte asistida cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ley.

También incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para habilitar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.

En los fundamentos del proyecto, Esteban Paulón sostuvo que el objetivo es garantizar la autonomía de las personas sobre el final de su vida y evitar sufrimientos incompatibles con la dignidad humana. «La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive», argumentó.

El legislador también citó antecedentes internacionales y mencionó legislaciones vigentes en Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.

Actualmente, en Argentina rige el derecho al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos, aunque la eutanasia y el suicidio asistido continúan contemplados dentro de las figuras penales vigentes.

Un debate que ya tuvo varios intentos en el Congreso

En declaraciones televisivas, Esteban Paulón aseguró que considera posible alcanzar consensos parlamentarios porque, según afirmó, «hay votos en todos los bloques», aunque reconoció que la Iglesia tendrá una fuerte postura opositora.

En los últimos años ingresaron al Congreso al menos cinco proyectos vinculados con la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, impulsados por legisladores de distintos espacios políticos. Entre ellos aparecen iniciativas denominadas «Ley de Buena Muerte», «Buena muerte médicamente asistida» y «Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida».

También hubo propuestas impulsadas por dirigentes como Alfredo Cornejo, junto a Mariana Juri, además de proyectos presentados por Miguel Ángel Pichetto, Gabriela Estévez, Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

Hasta ahora, ninguna de las iniciativas logró consenso suficiente para avanzar hacia un tratamiento unificado en el recinto.