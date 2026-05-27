EDUCACIÓN CAPACITA EN CARGA DE TÍTULOS DIGITALES A ESCUELAS SECUNDARIAS E INSTITUTOS SUPERIORES

*El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección General de Títulos y Equivalencias, realizó dos encuentros de capacitación virtual para explicar la carga de títulos digitales, con el fin de optimizar este trámite que busca transparentar y agilizar la obtención de estos documentos de suma importancia para los egresados de los niveles Secundario y Superior.

Estas jornadas separadas con transmisiones a través del canal de Youtube de la plataforma Somos Futuro desde el Centro de Innovación ELE de Resistencia para toda la provincia, una contó con la participación de directores de escuelas de Nivel Secundario (de gestión estatal, de gestión privada y subvencionadas) y personal encargado de la carga de títulos digitales; y la otra con la asistencia de rectores y personal administrativo de los institutos de Educación Superior (de gestión estatal y de gestión privada).

Acompañó este espacio de capacitación la subsecretaria de Educación de la Provincia, Isabel Sanchuk; y estuvo a cargo de la directora general de Títulos y Equivalencias, María Rosa Kadlec, quien junto a su equipo de trabajo respondieron inquietudes y estuvieron atentos a cada consulta de directores y rectores.

En la oportunidad, la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, destacó “la impronta que la ministra Sofía Naidenoff da a su gestión con todo lo que tiene que ver con despapelización dentro del sistema educativo, para que se utilicen los medios digitales que nos permiten estar conectados y agilizar los trámites en general”. A la vez que señaló que esta capacitación es para que los equipos directivos de las instituciones tengan las herramientas necesarias para mejorar la carga de títulos», comentando que desde la Dirección General de Títulos y Equivalencias además se ofrece asesoramiento, se brindan respuestas y el acompañamiento a las comunidades educativas.

Por su parte, la directora general de Títulos y Equivalencias, María Rosa Kadlec, sostuvo que “la idea es hacer una revisión general de cómo está funcionando el Sisfet Web. Si bien desde que inició esta gestión hemos comenzado con los títulos digitales, fuimos progresando desde las instituciones y el equipo, y lo que queremos hoy es hacer un análisis sobre la evolución que hubo en cada una en las instituciones, desde el momento de la carga”.

“Por eso estos encuentros son muy importantes, el objetivo es hacer un relevamiento de cómo estamos funcionando con la emisión de los títulos digitales”, indicó Kadlec. «Queremos responder las dudas de los directores de escuelas secundarias y de rectores de IES de la provincia. La idea es agilizar los trámites con lo que es el Sisfet Web”, expresó Kadlec. “Fueron encuentros muy positivos, tratamos de responderles todas las dudas, aclararles algunos cambios que vinieron desde Nación y también informarles que los certificados analíticos parciales también van a ser digitales”, sostuvo la funcionaria, explicando que “está en marcha un proceso de transición, donde van a convivir los pases en papel y los pases digitales para el nivel Secundario”.

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