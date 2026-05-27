DOLOROSA DESPEDIDA A ANTONELA ROJAS, LA DOCENTE QUE FALLECIO EN UN SINIESTRO VIAL

La ciudad de Resistencia continúa conmocionada por la muerte de Antonella Rojas, la joven docente de 30 años que perdió la vida el martes por la tarde tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en la intersección de calles Jujuy y Fray Bertaca.

Antonella circulaba en una motocicleta Guerrero Trip 110 cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionó contra un automóvil ocupado por un hombre de 37 años y una mujer de 31. Tras el llamado de un vecino al sistema de emergencias 911, efectivos de la Comisaría Undécima y personal médico llegaron rápidamente al lugar. Sin embargo, los profesionales de salud constataron que la joven ya no presentaba signos vitales. El diagnóstico preliminar indicó que falleció a causa de un politraumatismo grave producto del impacto.

La causa fue caratulada por la fiscalía como «Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito», mientras avanzan las pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro. Los ocupantes del automóvil fueron sometidos al test de alcoholemia, cuyos resultados dieron negativo.

La noticia golpeó profundamente a familiares, amigos, colegas y alumnos de la docente, quien en 2023 se había graduado como Profesora de Historia en la Facultad de Humanidades de la UNNE. En redes sociales, cientos de mensajes reflejaron el cariño que supo sembrar en cada espacio que compartió.

«Te vamos a extrañar mucho Q.E.P.D gorda», escribió uno de sus allegados junto a emojis de tristeza y corazones rotos. Otra amiga la recordó con emoción: «Irradiabas luz. Dulce, amorosa, siempre tan gentil… Descansa en paz hermosa Anto».

También hubo mensajes cargados de dolor y afecto de parte de familiares y compañeros: «Mis más sentido pésame a la familia»; «Fuiste un ser de luz, al que siempre vamos a extrañar»; y «Hermosa, que en paz descanses mi vida».

Uno de los posteos más emotivos fue el de su prima hermana, quien compartió recuerdos de la infancia y de las celebraciones familiares junto a «Te recordaré siempre feliz, esas salidas, las risas en casa de los abuelos y los mates cocidos después del jardín. Esos recuerdos los guardo en el corazón y nunca se olvidan».

La joven había celebrado sus 30 años el pasado 17 de abril y quienes la conocieron coinciden en destacar su vocación, su calidez humana y el amor con el que ejercía la docencia. Su partida deja un enorme vacío en la comunidad educativa y en todos aquellos que compartieron parte de su vida con ella.

Mientras la investigación continúa, familiares y amigos siguen despidiéndola con profundo dolor, recordando a Antonella como una mujer alegre, solidaria y llena de sueños.