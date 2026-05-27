DOS DETENIDOS EN ALLANAMIENTOS POR ESTAFA CON CRIPTOMONEDAS

Dos personas detenidas y una importante cantidad de dispositivos electrónicos secuestrados fue el saldo de una serie de allanamientos realizados este martes, en Margarita Belén, en el marco de una investigación por una presunta estafa informática millonaria vinculada al robo de criptomonedas.

El operativo fue realizado de manera conjunta por el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco y la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en el marco de una causa judicial iniciada en Rosario.

Según la investigación, entre el 11 y el 12 de mayo, los responsables habrían ingresado ilegalmente a los sistemas de una empresa financiera y concretado 29 retiros de criptomonedas en moneda extranjera mediante maniobras informáticas fraudulentas.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 de Resistencia, a partir de un exhorto judicial emitido desde la provincia de Santa Fe.

DETENIDOS Y SECUESTRO DE TECNOLOGÍA Y TARJETAS

Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Eva Duarte, donde los investigadores encontraron una gran cantidad de dispositivos electrónicos y elementos vinculados a operaciones digitales.

En ese domicilio secuestraron 10 teléfonos celulares; 12 discos duros; 30 pendrives; ocho tarjetas SD; seis micro SD; una computadora gamer, y tarjetas bancarias relacionadas con plataformas de criptoactivos.

En tanto, el segundo procedimiento se concretó en una casa de calle Emilio Rodríguez. Allí se incautaron siete teléfonos celulares; dos notebooks; discos externos y memorias de almacenamiento, y más de 130 blísteres de tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas.

Todo el material quedó bajo cadena de custodia para ser sometido a peritajes informáticos.

Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el alcance total de la maniobra y la posible participación de otras personas.