CIRO Y LOS PERSAS Y EL PLAN DE LA MARIPOSA SE SUMAN A LA FIESTA DE LA CERVEZA DEL NEA

La primera edición de Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA argentino continúa generando expectativa y confirmó la incorporación de dos grandes nombres a su line Ciro y Los Persas y El Plan de la Mariposa.

Ambas bandas serán parte del festival que se realizará el 27 y 28 de noviembre en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de Corrientes. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de allaccess.com.ar

La confirmación de ambas bandas tuvo un condimento especial para el público correntino. Andrés Ciro Martínez anunció su participación durante el multitudinario show que brindó el pasado 16 de mayo, en el Anfiteatro Cocomarola, mientras que El Plan de la Mariposa hizo lo propio el 24 de mayo, durante su presentación en el Festival V!VO realizado en Concepto Yapiré.

De esta manera, dos de las propuestas más convocantes de la escena nacional se suman a un festival que ya reúne a referentes históricos y artistas de distintas generaciones y estilos musicales.

El Plan de la Mariposa.

Además, el festival, organizado por 300 Producciones y AP Producciones, anunció oficialmente la grilla por día de este encuentro, que promete convertirse en uno de los eventos culturales y musicales más importantes de la región.

La programación quedó conformada de la siguiente manera:

El jueves 27 de noviembre se presentarán Ciro y Los Persas, León Gieco junto a La Vitale Band, Damas Gratis, El Kuelgue, Guasones, La Franela, Natalie Pérez y DJ Pato Smink.

se presentarán Ciro y Los Persas, León Gieco junto a La Vitale Band, Damas Gratis, El Kuelgue, Guasones, La Franela, Natalie Pérez y DJ Pato Smink. En tanto, el viernes 28 de noviembre subirán al escenario Divididos, David Lebón, La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa, Lisandro Aristimuño, Nonpalidece, Manu Martínez, La Reja y Sonido Calimera.

Con una identidad que combina música en vivo y experiencias gastronómicas, Mastai busca consolidarse como una propuesta transformadora para el nordeste argentino. Inspirado en el crecimiento que ya tuvo el festival en el sur mendocino, donde recientemente se confirmó una segunda edición para septiembre, el evento apuesta a fortalecer el desarrollo artístico local, impulsar la actividad cultural y visibilizar la escena recreativa y gastronómica de la región.

La llegada de Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA argentino a Corrientes marca además un nuevo paso en la consolidación de la provincia como plaza estratégica para los grandes festivales nacionales, convocando a miles de personas y generando un espacio de encuentro entre artistas históricos, nuevas generaciones y públicos de todo el país.