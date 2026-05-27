Con alegría, música y mucha energía se lanzó el Calendario Estudiantil 2026 en Castelli

Los alumnos de las promociones y pre promociones de Juan José Castelli dieron inicio este 25 de Mayo al esperado Calendario Estudiantil 2026, en una noche llena de diversión, música y entusiasmo juvenil que tuvo lugar en el salón Nelly Jara. 🎶🎊

Con animación, juegos, entretenimiento y un gran clima festivo, cientos de jóvenes participaron del lanzamiento oficial de una propuesta que año tras año se convierte en uno de los espacios más esperados por los estudiantes de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Juan José Castelli, a través del área de Familia, Igualdad y Género, a cargo de Solange Sander, en conjunto con el Área de Juventud, quienes trabajarán durante todo el año en una amplia agenda de actividades recreativas, deportivas, culturales y solidarias destinadas a los jóvenes. 🤝📖⚽

Desde la organización destacaron que cada propuesta es planificada junto a representantes de las promociones de las distintas instituciones educativas, fortaleciendo la participación estudiantil y el trabajo en equipo.

La noche estuvo marcada por el color, la alegría y el compañerismo, en un ambiente donde los estudiantes pudieron compartir, divertirse y comenzar a vivir una nueva edición del calendario estudiantil que promete múltiples encuentros y experiencias inolvidables. 🌈✨

Además de las competencias y actividades recreativas, el Calendario Estudiantil busca promover valores como la solidaridad, el respeto, la integración y la sana convivencia, convirtiéndose en un espacio de aprendizaje y crecimiento para todos los participantes.

Con este gran lanzamiento, quedó oficialmente inaugurada una nueva edición de una propuesta que ya forma parte de la identidad juvenil de la ciudad y que continuará desarrollándose a lo largo de todo el año.

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