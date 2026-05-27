PEQUEÑOS PRODUCTORES CAPRINOS DE ZAPARINQUI DESTACAN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGANO

Pequeños productores caprinos de la zona de Zaparinqui y parajes aledaños expresaron su agradecimiento al programa PROGANO tras una jornada de capacitación y asistencia técnica realizada el pasado martes en el Paraje Pozo Colorado.

La actividad tuvo lugar en el domicilio del productor Emilio Starth, donde los médicos veterinarios Víctor Adrián Yulan y Juan José Scheffer, integrantes del staff profesional del PROGANO, brindaron una completa capacitación orientada al fortalecimiento de la producción caprina.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales como infraestructura básica, construcción y manejo de corrales, sanidad animal, cuidados del cabrito recién nacido y estrategias de mejoramiento genético. La jornada contó con una importante participación de productores locales, quienes valoraron especialmente la claridad y sencillez de las explicaciones brindadas por los profesionales.

Uno de los aspectos más destacados por los asistentes fue el asesoramiento recibido frente a problemáticas concretas que afectan a sus rebaños. En particular, algunos productores manifestaron estar atravesando pérdidas de cabritos sin conocer las causas. En este sentido, los veterinarios ofrecieron orientación sobre posibles factores que inciden en estos decesos y brindaron recomendaciones prácticas para su prevención.

Como parte del acompañamiento, el PROGANO realizó además la cesión de un caprino reproductor al grupo de productores presentes. Este animal será utilizado de manera comunitaria, según las necesidades de cada productor, con el objetivo de mejorar la calidad genética de los rodeos de la zona.

La iniciativa fue valorada como un importante impulso para el desarrollo de la actividad caprina local, fortaleciendo no solo los conocimientos técnicos de los productores, sino también promoviendo el trabajo colaborativo en la comunidad rural.

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