LA UNNE ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA EL CICLO 2026: FECHAS, FACULTADES Y REQUISITOS PARA ANOTARSE

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) anunció la apertura de inscripciones para el ingreso 2026, con un proceso totalmente virtual y distintas etapas según la unidad académica. El cronograma, aprobado por el Consejo Superior a través de la Resolución N° 817/2025, establece un primer periodo unificado del 10 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, y un segundo periodo durante 2026, con fechas específicas para cada facultad.

Desde la institución destacaron que esta modalidad busca simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer una experiencia más ágil y accesible para los aspirantes, en línea con la política institucional de modernización de trámites. Además, el uso del sistema SIU-Guaraní 3 permite confeccionar de forma digital el legajo personal del/de la estudiante y contribuye a la generación de indicadores clave para la distribución presupuestaria universitaria.

PRIMER PERIODO UNIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Entre el lunes 10 de noviembre y el viernes 19 de diciembre de 2025 (hasta las 23.55), se abrirán las inscripciones para todas las facultades y el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología. Participan de esta instancia las siguientes unidades académicas:

Facultad de Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias Veterinarias

Facultad de Odontología

Facultad de Medicina

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Humanidades

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura

Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología

Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias (dependiente de Veterinarias)

SEGUNDO PERIODO DE INSCRIPCIÓN

El segundo periodo tendrá fechas diferenciadas por facultad:

Facultad de Ciencias Agrarias: del 19 al 30 de enero de 2026 (hasta las 23.55)

Facultad de Humanidades: del 3 al 10 de febrero de 2026 (hasta las 23.55)

Facultad de Ingeniería: del 2 al 10 de febrero de 2026 (hasta las 23.55)

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura: del 2 al 6 de febrero de 2026 (hasta las 23.55)

Facultad de Ciencias Económicas: del 26 de enero al 6 de febrero de 2026 (hasta las 23.55)

Facultad de Ciencias Veterinarias – Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias: del 2 de febrero al 6 de marzo de 2026 (hasta las 23.55)

Carrera: Tecnicatura en Administración de Empresas, con dos orientaciones:

Agropecuaria y Agroindustrial

Comercial y de Servicios

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura: del 2 al 27 de febrero de 2026 (hasta las 23.55)

Carreras:

Licenciatura en Artes Combinadas

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural

Licenciatura en Turismo

Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas – Carrera de Procuración: del 2 al 30 de marzo de 2026 (hasta las 23.55)

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas – Ciclos de Complementación: del 1 de junio al 31 de julio de 2026 (hasta las 23.55)

Incluye:

Ciclo de complementación de Notariado para Abogados

Martillero Público y Corredor de Comercio

Tecnicatura en Gestión de la Administración Central

Tecnicatura en Gestión Parlamentaria

Tecnicatura en Gestión Judicial

Tecnicatura en Gestión Municipal

Cabe mencionar que la inscripción se realizará exclusivamente de manera virtual, a través del sitio inscripciones.unne.edu.ar o ingresando con el usuario de la estudiante en SIU Guaraní (Trámites → Inscripción a propuestas).

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR DE MANERA DIGITALIZADA

Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso en un mismo archivo). En el caso de extranjeros sin DNI, se deberá presentar pasaporte o cédula del MERCOSUR. Fotografía tipo DNI 4×4 cm, fondo blanco (no selfie). Título de Nivel Medio original digitalizado, constancia de título en trámite o constancia de finalización de estudios secundarios con la leyenda «NO ADEUDA MATERIAS». En caso de no contar con el título al momento de la inscripción, deberá presentarse constancia del colegio donde figure la/s materia/s adeudada/s. Copia del carnet de vacunación (anverso y reverso) con la aplicación de la vacuna Doble Adulto o Triple Bacteriana.

Toda la documentación enviada tiene carácter de Declaración Jurada y será verificada por la Unidad Académica correspondiente. Los archivos ilegibles o fallidos deberán reemplazarse dentro del plazo indicado por la institución; de lo contrario, la postulación será desestimada.

Cada facultad confirmará la recepción de la documentación mediante correo electrónico. Los envíos fuera de los plazos establecidos no serán tenidos en cuenta.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS

El título secundario original, constancia de título en trámite o de finalización de estudios con la leyenda «NO ADEUDA MATERIAS» deberá presentarse hasta el 30 de abril de 2026, en la Unidad Académica correspondiente y en horario administrativo. Quienes no cumplan con este requisito no podrán continuar realizando actividades académicas a partir de esa fecha.

Además, los aspirantes que no hayan completado los requisitos de inscripción antes del 18 de diciembre de 2026 serán dados de baja automática en la carrera.

Las Unidades Académicas deberán verificar y actualizar en el SIU Guaraní los datos y documentación de cada aspirante, incluyendo:

DNI vigente

Título secundario original (convalidado si corresponde)

Para las Carreras de Ciclos de Complementación, se requerirá además:

DNI vigente

Imagen del Título Universitario Legalizado ante la DNGU (convalidado o revalidado si corresponde)

Título Terciario original Legalizado por el ministerio provincial o copia certificada por escribano público y colegiado (convalidado o revalidado si corresponde)

Tanto la UNNE como las distintas facultades e institutos pondrán en marcha acciones de acompañamiento y asistencia para los aspirantes durante el proceso de inscripción virtual, reafirmando el compromiso de la Universidad con una educación pública, accesible e inclusiva.