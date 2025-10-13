CHACO: 282 OPERATIVOS REALIZADOS DURANTE EL FIN DE SEMANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

No se detectaron casos de alcoholemia positiva.

Desde el viernes hasta hoy, distintas unidades policiales desplegaron operativos de prevención de ilícitos en todo el territorio provincial, logrando la aprehensión de 63 personas, 294 ciudadanos fueron notificados por infracciones contravencionales y secuestraron 459 motocicletas, dos automóviles y cuatro armas blancas.

En el área metropolitana 42 personas fueron detenidas y 51 notificadas por infracción a la ley de faltas, y un arma blanca y 102 motos fueron incautadas, tres de ellas con pedido de secuestro.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, detuvieron a 52 personas, 45 por contravenciones y 7 por delitos, e incautaron 24 motos, tres con pedido de secuestro, y un arma blanca.

Por otra parte en Villa Ángela hubo cuatro personas notificadas por contravención. También secuestraron 67 motocicletas. En Charata, se notificó a cinco infractores de la ley de faltas, y cuatro personas fueron detenidas, e incautaron 42 motocicletas.

Las unidades de San Martín detuvieron a 184 infractores de la ley de faltas y otros 5 por ilícitos, secuestraron 169 motocicletas, una con pedido de secuestro, un arma blanca y dos automóviles.

En Castelli, hubo 5 contraventores y 5 prevenidos por ilícitos, 55 motocicletas y un arma blanca secuestradas.

Policía Caminera también llevó a cabo sus respectivos procedimientos, donde no detectaron ningún caso de alcoholemia positiva y labraron 359 actas por infracciones de tránsito.

