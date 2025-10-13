Un reciente pedido de informes del diputado peronista Miguel Rabbia encendió las alarmas en el gobierno provincial. Rabbia detectó que los pastores transfirieron fondos por casi cuatro mil millones del Programa “Redes del Cuidado” a fundaciones vinculadas a ellos mismos. Los evangélicos controlan esa área del Estado santafesino.

Meses atrás, el pastor Jorge Ledesma invitó al presidente Javier Milei a la inauguración de un mega templo en Chaco que construyó con fondos, que el religioso atribuyó a una intervención divina que convirtió pesos en dólares. En Santa Fe, el financiamiento de los evangélicos no goza de esa pasión divina por la Convertibilidad, pero igual se la rebuscan con los miles de millones de pesos del presupuesto provincial de la Agencia de prevención de drogas.

El pastor Walter Ghione es diputado y el presidente del partido UNO – Una Nueva Oportunidad -, la herramienta electoral de los evangélicos que les permitió quedarse con el control de la APRECOD -Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones- y la administración del sistema penitenciario de jóvenes.

Como en la provincia de Santa Fe rige la emergencia en el tema de prevención de adicciones, el Ejecutivo tiene facultades amplias para redefinir partidas, dar subsidios y transferir recursos, explicó Rabbia a LPO. El pastor Ghione logró quedarse con el control de esos fondos ubicando como secretario de la APRECOD a Luciano Sciarra.

Ghione siempre tuvo claro que sector del Estados provincial le interesaba. En un entrevista con LPO a pocos días de iniciarse la nueva gestión, el pastor afirmó:”Buscamos que al trabajo espiritual se le sume una articulación con el Estado para atender el problema de las adicciones de forma multidisciplinaria”.

La influencia política que han consolidado los evangélicos en Santa Fe liderados por Ghione no es menor. En la pasada Convención Constituyente presionaron fuerte para que la nueva Constitución provincial excluyera a la Iglesia Católica como religión oficial. Ghiono es diputado provincial y ha empezado a fichar a candidatos de alto perfil.

Como sea, al diputado Rabbia le llamó la atención que muchas de las Asociaciones Civiles beneficiadas con transferencias de fondos tenían relación con pastores vinculados al partido evangelista UNO de Ghione. Incluso, algunas de las fundaciones que recibieron fondos fueron creadas hace pocos meses, pero esa falta de antecedentes no evitó que los pastores a cargo del programa igual decidieran que merecían recibir los aportes estatales.

Un ejemplo. La Asociación Civil “Perseverar” se creó en enero de este año, según consta en la página oficial de la Inspección General de Personas Jurídicas. A pesar de ello, recibió más de mil millones de pesos por decreto, según reveló el diputado Rabbia en el pedido de informes que presentó para que los funcionarios expliquen los fundamentos técnicos, sociales y administrativos para transferirle ese dinero.

Consultados por LPO, un funcionario de APRECOD justificó la decisión: “Perseverar cuenta opera una comunidad terapéutica residencial en el departamento Iriondo, además de mantener dispositivos ambulatorios en otras localidades”.

Otro caso es el de la Cooperativa de Trabajo OLH de la localidad de Carcarañá que recibió a través de depósitos mensuales entre noviembre de 2024 a septiembre pasado 675 millones, según consta en documentos a los que accedió LPO.

La Asociación Civil “Perseverar” se creó en enero de este año y a pesar de su falta de antecedentes recibió más de mil millones de pesos por decreto. No es el único caso de fundaciones con meses de vida que recibieron cientos de millones de los fondos provinciales que controlan los evangelistas.

Dirigentes sociales de Carcarañá confirmaron que en la ciudad no se conoce el trabajo en prevención de adicciones que desarrollaría la Cooperativa OLH.

El funcionario de APRECOD consultado reconoció que “la Cooperativa OLH es una institución cuyo domicilio legal se encuentra en la ciudad de Carcaraña, pero sus servicios se prestan en la ciudad de Rosario y zonas aledañas. Los mismos constan de parquización y jardinería en sectores públicos. La entidad trabaja para la Municipalidad de Rosario con una antigüedad de más de tres años, su convenio con APRECOD ya finalizó, pero consistía en acompañar a las personas con problemas de adicciones en su última etapa de tratamiento”.

Rockas Vivas es otra de las asociaciones civiles creadas pocos meses antes de recibir los fondos. Se constituyó en la ciudad de Rafaela en marzo de 2025 y su presidenta es Laura Ruth Callejas, esposa del pastor Carlos Cruzado, que en abril fue candidato a concejal del partido de Ghione. Rockas Vivas recibió más de 900 millones para prevenir el consumo problemático de drogas.

En este tercer caso el funcionario de APRECOD contactado explicó que “Rockas Vivas está conformada por un grupo de profesionales con vasta trayectoria en materia de acompañamiento en adicciones y formación de equipos ad hoc” y tiene “una comunidad terapéutica en la localidad de Arequito” y dispositivos ambulatorios en otras localidades.

Para justificar el giro de fondos a fundaciones recién creadas desde APRECORD lo presentaron como una virtuosa “formalización” de grupos que ya venían haciendo ese trabajo. “La reciente formalización legal y jurídica, que obviamente es necesaria en términos de exigencia para poder realizar convenios de trabajo articulado con el Estado, se da con equipos que venían trabajando de manera informal desde hace años”.

“Por eso durante 2024 se los reconoció, acompañó y animó a que formalicen su trabajo bajo estructuras como asociaciones civiles. Recién en este gobierno encontraron seguridad jurídica para realizar esta labor”, agregó el funcionario consultado.

Como sea, el uso de la religión para construir poder electoral que luego se traduce en acceso a los recursos del estado no es nuevo ni exclusivo de la iglesia que lidera Ghione, aunque en su caso adquiere dimensiones impactantes.

En la Legislatura sospechan que Ghione intenta extender su red de templos a todo el país y consolidar un poder territorial que sirva para su proyecto político personal.