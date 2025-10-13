La madre de los hermanos argentinos liberados en Gaza reveló cómo fue la inesperada llamada de sus hijos

La historia de los hermanos Cunio, los argentinos secuestrados por Hamas

La historia de los hermanos Cunio se convirtió en símbolo del sufrimiento y la resistencia de las familias israelíes con raíces argentinas. David fue secuestrado junto a su esposa, Sharon Aloni, y sus mellizas de tres años, Yuli y Emma, liberadas durante la primera tregua de noviembre de 2023. Ariel, en tanto, fue capturado junto a su novia, Arbel Yehud, quien recuperó la libertad en febrero. Ambos fueron arrancados del kibutz Nir Oz, donde residían sus padres desde su llegada a Israel en 1986.

Su abuela Ester también estuvo a punto de ser secuestrada aquel 7 de octubre. Sin entender hebreo, respondió a los atacantes: “Yo hablo argentino”. La tensión se transformó en un momento surrealista cuando mencionó a Lionel Messi: “Soy del país de Messi”, dijo. Uno de los milicianos sonrió, bajó el arma y posó para una foto con ella, una escena que recorrió el mundo como muestra del absurdo contraste entre horror y humanidad.

Junto a los hermanos Cunio también fue liberado Eitan Horn, otro argentino capturado en el mismo kibutz. Su padre, Itzkin, esperó más de dos años sin noticias concretas hasta que este lunes volvió a escuchar su voz. Así, con el regreso de los tres compatriotas, Israel cerró una de las páginas más dolorosas de la guerra, y las familias, por fin, pudieron decir que la pesadilla llegó a su fin.

