LA POLICÍA INVESTIGA LA MUERTE DE UN JOVEN: SE REALIZARON SIETE ALLANAMIENTOS

El 15 de septiembre su madre denunció su desaparición.

A mediados de septiembre la madre de Axel Oroño denunció la desaparición de su hijo. La policía activó el protocolo de búsqueda y, el 22 de septiembre, hallaron el cuerpo sin vida del joven en predio cercano al Chaco Rugby Club. Inmediatamente se cambió la causa de “supuesta muerte dudosa” que llevó a realizar siete allanamientos simultáneos esta mañana.

El personal de la División Delitos Contra las Personas encabezó los siete operativos en Barranqueras y Resistencia. Eran los domicilios de los jefes para quienes trabajaba el joven antes de su desaparición, las casas de los amigos y de las últimas personas que tuvieron contacto con él.

Como resultado se incautó una remera de Boca Juniors y dos celulares. La investigación sigue su curso.

