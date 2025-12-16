SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Octava, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de MIQUEAS TOMAS DELDO MACHUCA, de 22 años, de 1,64 metros de altura, de contextura física delgada, tez morocho, cabello lacio castaño oscuro, ojos color marrones claro ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: remera gris color clara con las inscripcion (lut); bermudas beige, zapatillas adidas negras y gorra negra Se le ha visto por última vez en Av. Italia 826 en fecha 16/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Octava al 3624434141 o al servicio de emergencias 911.-

