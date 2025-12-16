CAYÓ EN PUERTO LAVALLE UN PRÓFUGO CON PEDIDO DE DETENCIÓN DESDE SANTA FE

Durante la mañana de este lunes, efectivos de la Patrulla Vial de Juan José Castelli detuvieron a un hombre que registraba un pedido de aprehensión y detención vigente en el sistema nacional MIMINSEG–SIFCOP, durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional Nº 95, a la altura del kilómetro 1286, en Puerto Lavalle.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 09:40 horas, cuando el personal policial interceptó el paso de Gilbert Lucas Gonzalo, de 31 años, con domicilio en la provincia de Córdoba. Al consultar sus datos personales en los sistemas informáticos de seguridad, se constató que el individuo era requerido por la Justicia de la provincia de Santa Fe.

Según la información oficial, el pedido judicial se encuentra vinculado a una causa caratulada como “Asociación ilícita y robos reiterados”, tramitada bajo el Legajo Nº 209/20, con intervención de la Fiscalía Adjunta de Delitos Complejos Nº 1, a cargo de la fiscal Laura Urquiza. La medida había sido dispuesta en el año 2021 y permanecía vigente.

