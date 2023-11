LA PAREJA Y EL SUEGRO DE MARÍA LUZ DECLARARON Y AFIRMARON QUE «DEBERÍAN BUSCARLA COMO UNA PERSONA VIVA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Las dos personas detenidas por la desaparición de María Luz Herrera, la chica jujeña buscada hace más de un mes, Darío Esequiel Godoy Florentín (hijo y pareja de María Luz) y Darío Ismael Godoy Ojeda (padre del detenido y suegro de la joven desaparecida), ambos oriundos de la ciudad de Villa Ángela volvieron este viernes a Fiscalía y prestaron declaración. Lo hicieron por más de 5 horas.

Se supo que a partir de las declaraciones de ambas personas tanto el fiscal Gustavo Valero como el fiscal adjunto Carlos Rescala se empezaron a diligenciar varias medidas probatorias para continuar y ampliar aún más la investigación.

Como aspecto transcendente, ambos detenidos negaron la acusación y haber cometido algún tipo de crimen. Además, sostuvieron que «la joven está desaparecida, que deberían buscarla como una persona viva».

Primero lo hizo el joven Godoy explicando que mantenía una relación amorosa con la joven María Luz Herrera que se inició en el mes de mayo luego que se conocieran por una aplicación de citas. A partir de ese momento, la joven decidió venir a Sáenz Peña y convivió con Darío desde el mes de mayo hasta septiembre. En ese lapso dijo el abogado defensor, Bruno Romero que «el padre de Darío vio a la joven en tres oportunidades, y no sabía que su hijo mantenía una relación con la misma».

Seguido, Romero explicó que la declaración de ambos detenidos fue totalmente coincidente relatando cronológicamente desde el momento en que se conocen con la joven, «vino en una primera oportunidad y luego la segunda vez que viene la joven y ya trae sus pertenencias«.

Además, el abogado aclaró que los padres no sabían que la chica vivía con su hijo, «supuestamente él le manifestó que ella viva en otro lugar».

La última oportunidad que el padre ve a la joven es cuando viene a Sáenz Peña y observa que estaban durmiendo, que había pertenencias de otra persona en el departamento del hijo y allí le pide explicaciones de esa situación. Esto fue el 29 de septiembre y para los primeros días de octubre la chica ya no estaba en el departamento».

Sostuvo además que la relación para fines de septiembre ya estaba rota, pero el joven manifestó «estar enamorado de la chica».

Respecto al teléfono de la joven en la casa de los padres de Darío en Villa Ángela aparece porque María Luz recibió dos correspondencias de Buenos Aires donde en uno había un teléfono y en el otro un par de botas. «Recibió un teléfono, porque ellos tenían pensado viajar, entonces desactivan el teléfono anterior de la chica y activan el nuevo para ir los dos, para no tener ningún tipo de rastros ni con la familia de la chica ni con la familia Godoy, pero Darío decide quedarse atento a que los dos padres de él están enfermos. Ellos tenían pensado viajar pueblo por pueblo como mochileros», dijo el abogado.

Asimismo, explicó el letrado que el celular de la chica lo lleva el 14 de octubre a Villa Ángela y es ahí donde se lo activa, pero no sabía de quién era el celular.

Comentó Romero que Darío Esequiel además de estar estudiando se dedicaba a la reparación de celulares, estaba arrancando en ese tema y está registrado que el padre le compró una serie de elementos para eso.

Sostiene la defensa que tras la declaración de Darío Godoy se desprende que la joven María Luz podría estar en otro lugar, «esa es la postura de la defensa, y creo que los fiscales asumieron el golpe de qué están diciendo la verdad, por eso los hago declarar y espero que esta chica este viva y esté en otro lugar. Es lo que quedó evidenciado en la declaración de los dos».

PEDIRÁN LA LIBERTAD DE AMBOS DETENIDOS

A partir de la declaración de los detenidos dijo el abogado Bruno Romero que tiene pensado pedir no solo un cambio de calificación sino solicitar la libertad de ambos.

La defensa pidió a la fiscalía y la procuración que «tengan la grandeza como Justicia de tomar una decisión de que si están errados no estiren más el tema, pido a la Fiscalía y a la Procuración, no dejarse prender por elementos no conducentes a mantener una prisión preventiva por el hecho de seguir investigando. En este momento de la investigación no hay ningún elemento para tenerlos en privados de su libertad».

Por último, dijo la defensa que «se está buscando a una persona sin vida y que no se están haciendo los mayores esfuerzos para buscar a una persona con vida» y en este punto, Darío Godoy (padre) en su declaración dijo: «Si mi hijo desaparece me encadeno fuera del Juzgado hasta que me digan que es lo que pasó con mi hijo». Esto llamó la atención de la defensa de los imputados «lo que no entiendo es como si la chica está desaparecida la madre no está en Sáenz Peña o no está haciendo los mayores esfuerzos para encontrarla«, opinó el abogado.

Relacionado