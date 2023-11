CONDENAN A 11 AÑOS DE PRISIÓN A LA MUJER QUE MATÓ A UN RECONOCIDO VENDEDOR DE CHURROS DE CHARATA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Tribunal de la Cámara del Crimen de la Cuarta Circunscripción Judicial falló en contra de Lorena Paz y resolvió condenarla a 11 años de prisión por la muerte de José Luis Íñiguez, conocido comerciante ambulante de la localidad de Charata.

El tribunal que juzgó la causa estuvo integrado por los jueces Juan Carlos Clauter, Aldo Grande y Carlos Lalomia. Tras la lectura del fallo, la madre Íñiguez, Norma Arrazcaeta se manifestó en desacuerdo de la sentencia de los magistrados y adelantó que apelará la decisión en busca de una pena más severa.

Sobre el fallo judicial expresó: «Con bronca, porque no puede ser que le den 11 años. Mi hijo iba a trabajar para ganarse la vida, para criar a sus hijos; y que una asesina venga y le quite la vida, y le den pocos años, yo no estoy conforme. Yo creía que con muchos años tenía que pagar esta asesina».

A la vez, agregó: «Quién me va a devolver a mi hijo en esos 11 años que le dieron. En sangre fría lo mató. Es una burla, no nos escucharon a nosotros como mamá y como las hermanas. Cualquiera puede salir a matar y salir en 11 años, o 5, mientras nosotros todavía lo lloramos en el cementerio».

Por último, indicó: «Dejó cuatro niños. Cómo le va a hacer entender a ese nene de cinco años que no va a tener nunca más a su papá. La nena tiene ocho años, cómo le haces entender, y ella en 11 va a estar afuera«.

Es preciso mencionar que, José Luís en ese momento tenía 31 años y había salido a vender churros cuando lo sorprendió su vecina con un cuchillo y le sacó la vida. Incluso, fue uno de los propios hijos de Paz los que declararon en su contra.

El mismo día del crimen, el hijo de la acusada presenció lo ocurrido y «salió a favor» de José Luis. «Ese día que la madre asesinó a mi hermano él vio la escena, vio como le clava el cuchillo a mi hermano y le vuelve a sacar. Vio todo y fue con nosotros al hospital«, indicó la hermana de Íñiguez.

