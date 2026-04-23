LA LEONESA BUSCAN INTENSAMENTE A UN HOMBRE QUE ABANDONÓ SU DISPOSITIVO DUAL Y VIOLÓ PAUTAS DE CONDUCTA

El sistema de monitoreo detectó que el rastreador estaba fuera de alcance. Al llegar al lugar, los agentes hallaron el equipo cargando, pero el sujeto se había dado a la fuga.

La División Violencia Familiar y de Género de La Leonesa inició un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 34 años, identificado como Marcelino Navarro, quien incumplió las medidas de restricción impuestas por la justicia al abandonar su dispositivo de monitoreo dual.

El hecho se registró durante los primeros minutos de este jueves, cuando la División Sistema Alerta informó un «evento de fuera de alcance» en la plataforma de monitoreo. De inmediato, una comisión policial se dirigió a la ubicación emitida por el rastreador en el Barrio Belgrano.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un allegado del investigado, quien manifestó que el sujeto había dejado el dispositivo para su carga y se había retirado hacia un paradero desconocido. Ante esta grave falta, la Fiscalía de Género N° 05, a cargo de la Dra. Fernanda Abraham, dispuso la inmediata aprehensión de Navarro por la causa «Supuesto Incumplimiento de Pautas de Conducta» y el secuestro del receptor.

Como medida preventiva, el personal policial se trasladó hasta el domicilio de la damnificada en el Barrio San Cayetano de la localidad de Las Palmas. Tras dialogar con ella, se constató que se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro, activándose de igual forma una vigilancia en la zona.

Se continúa con las recorridas para individualizar y detener al implicado, quien se encontraría en situación de calle.

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