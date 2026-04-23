AVIA TERAI RECUPERAN GARRAFA ROBADA Y DEMORAN A UN JOVEN

El elemento había sido sustraído de una vivienda. Interviene el Juzgado de Niñez.

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El hecho fue denunciado por una vecina de 44 años, quien manifestó que alrededor de las 16, personas desconocidas ingresaron a su domicilio ubicado en barrio Santa Catalina, y le sustrajeron un tubo de gas de 10 kilogramos.

A raíz de tareas investigativas, los efectivos policiales lograron identificar y demorar a un joven de 17 años, domiciliado en la misma zona. Asimismo determinaron, que el sujeto habría comercializado a bajo costo el bien denunciado. Por ello, fueron hasta el domicilio donde lo habría vendido, y procedieron al secuestro.

Posteriormente el Fiscal de turno dispuso la entrega del bien y que se de intervención al Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia.

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