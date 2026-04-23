Jue. Abr 23rd, 2026

AVIA TERAI RECUPERAN GARRAFA ROBADA Y DEMORAN A UN JOVEN

por Redaccion J 1 hora atrás

El elemento había sido sustraído de una vivienda. Interviene el Juzgado de Niñez.

El hecho fue denunciado por una vecina de 44 años, quien manifestó que alrededor de las 16, personas desconocidas ingresaron a su domicilio ubicado en barrio Santa Catalina, y le sustrajeron un tubo de gas de 10 kilogramos.
A raíz de tareas investigativas, los efectivos policiales lograron identificar y demorar a un joven de 17 años, domiciliado en la misma zona. Asimismo determinaron, que el sujeto habría comercializado a bajo costo el bien denunciado. Por ello, fueron hasta el domicilio donde lo habría vendido, y procedieron al secuestro.
Posteriormente el Fiscal de turno dispuso la entrega del bien y que se de intervención al Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com