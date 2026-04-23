FONTANA INTENTÓ INGRESAR DROGA A UNA COMISARÍA Y TERMINÓ DETENIDA

La mujer llevaba más de 200 gramos de marihuana ocultos entre sus prendas al momento de visitar a un detenido.

Esta siesta, una mujer fue detenida por personal de la Comisaría Tercera de Fontana, luego de ser sorprendida con estupefacientes ocultos entre sus prendas cuando intentaba ingresar como visita.

Alrededor de las 15, los agentes como es de costumbre realizaban los controles rutinarios sobre las pertenencias de quienes ingresan como visita de los detenidos alojados en esa unidad.

Durante el control, personal policial femenino realizó un palpado preventivo, detectando que una mujer ocultaba entre su ropa cinco envoltorios de nylon con una sustancia vegetal.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Microtráfico, que efectuó la prueba de campo, arrojando resultado positivo para cannabis sativa marihuana, con un peso total de 205 gramos.

La sustancia fue secuestrada y se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas N° 2, quien dispuso la aprehensión de la mujer y su notificación en el marco de la Ley 23.737 de estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia.

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