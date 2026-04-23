EN LA EMERGENCIA HÍDRICA , EL RIPIO HIZO LA DIFERENCIA: ACCESO GARANTIZADO AL PARAJE ALBERDI
En situaciones críticas como la vivida tras las intensas lluvias, se pone en valor la importancia de contar con caminos consolidados. El ripio que conduce al paraje Alberdi y sus alrededores, resultó fundamental durante esta emergencia, permitiendo el acceso y la circulación en momentos donde otras vías quedaron intransitables.
Este avance forma parte del plan de ripios rurales, una política que hoy demuestra su verdadero impacto en el territorio. Vecinos y productores destacaron y agradecieron estas obras que, en contextos adversos, se vuelven esenciales para sostener la conectividad y la asistencia.