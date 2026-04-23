Jue. Abr 23rd, 2026

EN LA EMERGENCIA HÍDRICA , EL RIPIO HIZO LA DIFERENCIA: ACCESO GARANTIZADO AL PARAJE ALBERDI

por Redaccion J 1 hora atrás
En situaciones críticas como la vivida tras las intensas lluvias, se pone en valor la importancia de contar con caminos consolidados. El ripio que conduce al paraje Alberdi y sus alrededores, resultó fundamental durante esta emergencia, permitiendo el acceso y la circulación en momentos donde otras vías quedaron intransitables.
🚧Este avance forma parte del plan de ripios rurales, una política que hoy demuestra su verdadero impacto en el territorio. Vecinos y productores destacaron y agradecieron estas obras que, en contextos adversos, se vuelven esenciales para sostener la conectividad y la asistencia.

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