Jue. Abr 23rd, 2026

JOVENES SOLIDARIOS: COMPROMISO Y AYUDA EN PLENA EMERGENCIA HÍDRICA

por Redaccion J 1 hora atrás
A raíz de las intensas lluvias en la región, el equipo de Producción se encuentra colaborando activamente en el traslado de personas y mercaderías, especialmente para quienes quedaron varados por el corte del río Salado.
👉En esta tarea solidaria, jóvenes de la localidad se sumaron con un enorme compromiso, trabajando junto a los pobladores de parajes vecinos. Con lanchas, camionetas y esfuerzo propio, aportan a la evacuación y asistencia, demostrando una vez más el valor de la solidaridad en los momentos más difíciles.

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