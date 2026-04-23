JOVENES SOLIDARIOS: COMPROMISO Y AYUDA EN PLENA EMERGENCIA HÍDRICA
A raíz de las intensas lluvias en la región, el equipo de Producción se encuentra colaborando activamente en el traslado de personas y mercaderías, especialmente para quienes quedaron varados por el corte del río Salado.
En esta tarea solidaria, jóvenes de la localidad se sumaron con un enorme compromiso, trabajando junto a los pobladores de parajes vecinos. Con lanchas, camionetas y esfuerzo propio, aportan a la evacuación y asistencia, demostrando una vez más el valor de la solidaridad en los momentos más difíciles.