RESISTENCIA  AUTO CON PEDIDO DE SECUESTRO FUE RECUPERADO EN PLENO CENTRO

Ya son 31 los vehículos recuperados. Era conducido por un hombre que fue notificado por una causa de supuesto encubrimiento. El rodado tenía un requerimiento judicial activo desde 2019.

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Esta mañana, los Agentes de la División Custodia de Espacios Verdes lograron el secuestro de un automóvil con pedido activo por una causa judicial.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 10, en la intersección de calles López y Planes y Ayacucho, cuando los efectivos llevaban adelante tareas de prevención, demoraron el paso de un automóvil Chevrolet Aveo, el cual se encontraba ocupado por un hombre.

Luego al verificar en el sistema SIFCOP, se constató que el automóvil registraba un pedido activo de secuestro desde el 18 de abril de 2019, en el marco de una causa vinculada a una denuncia a solicitud de Gendarmería Nacional, con intervención de la Fiscalía Penal N° 2 de la Quinta Circunscripción.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, quien dispuso el secuestro del vehículo y su traslado a la unidad requirente. En tanto, el conductor fue notificado de las actuaciones en el marco de una causa por “supuesto encubrimiento”.

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