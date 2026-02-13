LA JUSTICIA ORDENO RESTITUIR LA PENSION A CRISTINA FERNANDEZ

Cristina Kirchner en San José 1111

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió admitir el recurso presentado por Cristina Kirchner y dispuso la suspensión parcial de la resolución mediante la cual la ANSES había dado de baja sus beneficios previsionales de privilegio en noviembre de 2024, por lo que recupera la pensión al menos de forma provisoria.

La medida dispone que la exmandataria recupera provisoriamente la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner, mientras se sustancia el proceso.

En un fallo dividido, los jueces dispusieron suspender parcialmente los efectos de la resolución mediante la cual, en noviembre de 2024, la ANSES dio de baja ese beneficio previsional.

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini marcaron una distinción jurídica fundamental que obliga al Estado a reanudar los pagos mensuales de forma inmediata.

Respecto a la pensión por viudez, el tribunal consideró que la ANSES no tenía facultades para eliminar este beneficio bajo argumentos de «falta de honor», por lo que ordenó su restitución mientras dure el juicio principal.