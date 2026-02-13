BAJA LA EDAD DE IMPUNIDAD: UNO POR UNO QUE DIPUTADOS APOYARON EL PROYECTO
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Régimen Penal Juvenil enviado por el Gobierno al Congreso y ahora la iniciativa será tratada por el Senado.
Votos afirmativos
La Libertad Avanza
- Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza)
- Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza)
- Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)
- Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
- Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza)
- Damián Arabia (La Libertad Avanza)
- Belén Avico (La Libertad Avanza)
- Atilio Basualdo (La Libertad Avanza)
- Mónica Becerra (La Libertad Avanza)
- Beltrán Benedit (La Libertad Avanza)
- Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
- Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
- Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza)
- Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza)
- Adrián Brizuela (La Libertad Avanza)
- Eliana Bruno (La Libertad Avanza)
- Mariano Campero (La Libertad Avanza)
- Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza)
- Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza)
- Abel Chiconi (La Libertad Avanza)
- Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza)
- Romina Diez (La Libertad Avanza)
- Nicolás Emma (La Libertad Avanza)
- Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza)
- Alida Ferreyra (La Libertad Avanza)
- Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza)
- María Gabriela Flores (La Libertad Avanza)
- Maira Frías (La Libertad Avanza)
- María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)
- Álvaro García (La Libertad Avanza)
- Carlos García (La Libertad Avanza)
- Silvana Giudici (La Libertad Avanza)
- Rosario Goitia (La Libertad Avanza)
- Alfredo González (La Libertad Avanza)
- María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza)
- Maura Gruber (La Libertad Avanza)
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza)
- Diego Hartfield (La Libertad Avanza)
- Patricia Holzman (La Libertad Avanza)
- Gerardo Huesen (La Libertad Avanza)
- Gladys Humenuk (La Libertad Avanza)
- María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza)
- Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza)
- Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)
- Andrés Leone (La Libertad Avanza)
- Mercedes Llano (La Libertad Avanza)
- Enrique Lluch (La Libertad Avanza)
- Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza)
- Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza)
- Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)
- Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
- Julieta Metrál Asensio (La Libertad Avanza)
- Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza)
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza)
- Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)
- Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza)
- Francisco Morchio (La Libertad Avanza)
- Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza)
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza)
- Miriam Niveyro (La Libertad Avanza)
- Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza)
- Sebastián Pareja (La Libertad Avanza)
- Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza)
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza)
- Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza)
- Federico Agustín Pelli (La Libertad Avanza)
- José Peluc (La Libertad Avanza)
- Luis Petri (La Libertad Avanza)
- María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza)
- Luis Albino Picat (La Libertad Avanza)
- María Celeste Ponce (La Libertad Avanza)
- Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
- Valentina Ravera (La Libertad Avanza)
- Adrián Ravier (La Libertad Avanza)
- Verónica Razzini (La Libertad Avanza)
- Karen Reichardt (La Libertad Avanza)
- Gastón Riesco (La Libertad Avanza)
- Gonzalo Roca (La Libertad Avanza)
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza)
- Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza)
- Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza)
- Santiago Santurio (La Libertad Avanza)
- Laura Soldano (La Libertad Avanza)
- Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza)
- Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza)
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza)
- José Federico Tournier (La Libertad Avanza)
- César Treffinger (La Libertad Avanza)
- Hernán Urien (La Libertad Avanza)
- Patricia Vásquez (La Libertad Avanza)
- Andrea Fernanda Vera (La Libertad Avanza)
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)
- Gino Visconti (La Libertad Avanza)
- Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza)
PRO
- Martín Yeza (PRO)
- Javier Sánchez Wrba (PRO)
- Cristian Ritondo (PRO)
- Martín Ardohain (PRO)
- Álvaro González (PRO)
- Antonela Giampieri (PRO)
- Alicia Fregonese (PRO)
- Alejandro Finocchiaro (PRO)
- Fernando De Andreis (PRO)
- María Florencia De Sensi (PRO)
- Emmanuel Bianchetti (PRO)
UCR
- Pamela Verasay (UCR)
- Darío Schneider (UCR)
- Guillermo César Aguero (UCR)
- Lisandro Nieri (UCR)
- Diógenes González (UCR)
- Gerardo Cipolini (UCR)
MID
- Oscar Zago (MID)
- Eduardo Falcone (MID)
Innovación Federal
- Yolanda Vega (Innovación Federal)
- Daniel Vancsik (Innovación Federal)
- Yamila Ruiz (Innovación Federal)
- Pablo Outes (Innovación Federal)
- Alberto Arrúa (Innovación Federal)
- Oscar Herrera (Innovación Federal)
- Bernardo Biella (Innovación Federal)
Encuentro Federal
- Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal)
Provincias Unidas
- Alejandra Torres (Provincias Unidas)
- Gisela Scaglia (Provincias Unidas)
- Juan Schiaretti (Provincias Unidas)
- Jorge Rizzotti (Provincias Unidas)
- Esteban Paulón (Provincias Unidas)
- José Núñez (Provincias Unidas)
- Lourdes Arrieta (Provincias Unidas)
- Jorge Ávila (Provincias Unidas)
- Carolina Basualdo (Provincias Unidas)
- Martín Lousteau (Provincias Unidas)
- Pablo Juliano (Provincias Unidas)
- Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas)
- Ignacio García Aresca (Provincias Unidas)
- Pablo Farías (Provincias Unidas)
- Mariela Coletta (Provincias Unidas)
- Juan Fernando Brugge (Provincias Unidas)
- Sergio Capozzi (Provincias Unidas)
Coalición Cívica
- Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)
Producción y Trabajo
- Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo)
- Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo)
País Federal
- Claudio Álvarez (País Federal)
- Gerardo Gustavo González (País Federal)
Independencia
- Javier Noguera (Independencia)
- Gladys Medina (Independencia)
- Elia Marina Fernández (Independencia)
Adelante Buenos Aires
- Karina Banfi (Adelante Buenos Aires / UCR)
La Neuquinidad
- Karina Maureira (La Neuquinidad)
Por Santa Cruz
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz)
Votos negativos
Unión por la Patria
- Hilda Aguirre (Unión por la Patria)
- Ernesto “Pipi” Alí (Unión por la Patria)
- Cristian Andino (Unión por la Patria)
- Javier Andrade (Unión por la Patria)
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria)
- Martín Aveiro (Unión por la Patria)
- Marcelo Barbur (Unión por la Patria)
- Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria)
- Gustavo Bordet (Unión por la Patria)
- Alejandrina Borgatta (Unión por la Patria)
- Santiago Cafiero (Unión por la Patria)
- Celia Campitelli (Unión por la Patria)
- Julieta Marisol Campo (Unión por la Patria)
- Lucía Cámpora (Unión por la Patria)
- Florencia Carignano (Unión por la Patria)
- Sergio Guillermo Casas (Unión por la Patria)
- Carlos Castagneto (Unión por la Patria)
- Jorge Chica (Unión por la Patria)
- Ricardo Daives (Unión por la Patria)
- María Graciela De la Rosa (Unión por la Patria)
- Fernanda Díaz (Unión por la Patria)
- Sergio Dolce (Unión por la Patria)
- Gabriela Estévez (Unión por la Patria)
- Emir Félix (Unión por la Patria)
- Abelardo Ferrán (Unión por la Patria)
- Andrea Freites (Unión por la Patria)
- Sebastián Galmarini (Unión por la Patria)
- María Teresa García (Unión por la Patria)
- Diego A. Giuliano (Unión por la Patria)
- José Glinski (Unión por la Patria)
- José Gómez (Unión por la Patria)
- Juan Grabois (Unión por la Patria)
- Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria)
- Raúl Hadad (Unión por la Patria)
- Itai Hagman (Unión por la Patria)
- Ana María Ianni (Unión por la Patria)
- Máximo Kirchner (Unión por la Patria)
- Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria)
- Aldo Leiva (Unión por la Patria)
- Jimena López (Unión por la Patria)
- Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria)
- Juan Pablo Luque (Unión por la Patria)
- Marcelo Mango (Unión por la Patria)
- Mario Manrique (Unión por la Patria)
- Marianela Marclay (Unión por la Patria)
- Varinia Lis Marín (Unión por la Patria)
- Juan Marino (Unión por la Patria)
- Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria)
- Guillermo Michel (Unión por la Patria)
- Fernanda Miño (Unión por la Patria)
- Juan Carlos Molina (Unión por la Patria)
- Matías Molle (Unión por la Patria)
- Cecilia Moreau (Unión por la Patria)
- Hugo Antonio Moyano (Unión por la Patria)
- Jorge Mukdise (Unión por la Patria)
- Estela Mary Neder (Unión por la Patria)
- Kelly Olmos (Unión por la Patria)
- Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria)
- Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria)
- Claudia María Palladino (Unión por la Patria)
- María Graciela Parola (Unión por la Patria)
- Gabriela Pedrali (Unión por la Patria)
- Paula Andrea Penacca (Unión por la Patria)
- Horacio Pietragalla Corti (Unión por la Patria)
- Lorena Pokoik (Unión por la Patria)
- Luciana Potenza (Unión por la Patria)
- Agustina Propato (Unión por la Patria)
- Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria)
- Santiago Roberto (Unión por la Patria)
- Agustín Rossi (Unión por la Patria)
- Marina Salzmann (Unión por la Patria)
- Nancy Sand (Unión por la Patria)
- Sabrina Selva (Unión por la Patria)
- Adriana Serquis (Unión por la Patria)
- Vanesa Siley (Unión por la Patria)
- Guillermo Snopek (Unión por la Patria)
- Julia Strada (Unión por la Patria)
- Jorge Taiana (Unión por la Patria)
- Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria)
- Caren Tepp (Unión por la Patria)
- Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria)
- Pablo Todero (Unión por la Patria)
- Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria)
- Nicolás Alfredo Trotta (Unión por la Patria)
- Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria)
- María Elena Velázquez (Unión por la Patria)
- Luana Volnovich (Unión por la Patria)
- Hugo Yasky (Unión por la Patria)
- Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria)
- Natalia Zaracho (Unión por la Patria)
- Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria)
Frente de Izquierda – Unidad
- Néstor Pitrola (Frente de Izquierda – Unidad)
- Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – Unidad)
- Romina del Pla (Frente de Izquierda – Unidad)
- Myriam Bregman (Frente de Izquierda – Unidad)
Elijo Catamarca
- Fernanda Ávila (Elijo Catamarca)
- Sebastián Nóbrega (Elijo Catamarca)
- Fernando Monguillot (Elijo Catamarca)
Primero San Luis
- Jorge Fernández (Primero San Luis)
Defendamos Córdoba
- Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba)
Ausentes
- Carlos Cisneros (Unión por la Patria)
- Roxana Monzon (Unión por la Patria)
- Mónica Frade (Coalición Cívica)
- Daiana Fernández Molero (PRO)
- Nicolás Massot (Encuentro Federal)
- Marcela Pagano (Coherencia)
- María Inés Zigaran (Provincias Unidas)