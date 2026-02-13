Vie. Feb 13th, 2026

BAJA LA EDAD DE IMPUNIDAD: UNO POR UNO QUE DIPUTADOS APOYARON EL PROYECTO

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Régimen Penal Juvenil enviado por el Gobierno al Congreso y ahora la iniciativa será tratada por el Senado.

Como se informó, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa fue sancionada por 149 a favor del oficialismo y aliados contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, entre otros bloques minoritarios.

Bloque por bloque, así votó cada uno de los legisladores de la cámara baja:

Votos afirmativos

La Libertad Avanza

  • Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza)
  • Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza)
  • Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)
  • Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
  • Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza)
  • Damián Arabia (La Libertad Avanza)
  • Belén Avico (La Libertad Avanza)
  • Atilio Basualdo (La Libertad Avanza)
  • Mónica Becerra (La Libertad Avanza)
  • Beltrán Benedit (La Libertad Avanza)
  • Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
  • Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
  • Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza)
  • Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza)
  • Adrián Brizuela (La Libertad Avanza)
  • Eliana Bruno (La Libertad Avanza)
  • Mariano Campero (La Libertad Avanza)
  • Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza)
  • Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza)
  • Abel Chiconi (La Libertad Avanza)
  • Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza)
  • Romina Diez (La Libertad Avanza)
  • Nicolás Emma (La Libertad Avanza)
  • Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza)
  • Alida Ferreyra (La Libertad Avanza)
  • Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza)
  • María Gabriela Flores (La Libertad Avanza)
  • Maira Frías (La Libertad Avanza)
  • María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)
  • Álvaro García (La Libertad Avanza)
  • Carlos García (La Libertad Avanza)
  • Silvana Giudici (La Libertad Avanza)
  • Rosario Goitia (La Libertad Avanza)
  • Alfredo González (La Libertad Avanza)
  • María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza)
  • Maura Gruber (La Libertad Avanza)
  • Jairo Guzmán (La Libertad Avanza)
  • Diego Hartfield (La Libertad Avanza)
  • Patricia Holzman (La Libertad Avanza)
  • Gerardo Huesen (La Libertad Avanza)
  • Gladys Humenuk (La Libertad Avanza)
  • María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza)
  • Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza)
  • Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)
  • Andrés Leone (La Libertad Avanza)
  • Mercedes Llano (La Libertad Avanza)
  • Enrique Lluch (La Libertad Avanza)
  • Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza)
  • Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza)
  • Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)
  • Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
  • Julieta Metrál Asensio (La Libertad Avanza)
  • Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza)
  • Soledad Mondaca (La Libertad Avanza)
  • Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)
  • Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza)
  • Francisco Morchio (La Libertad Avanza)
  • Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza)
  • Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza)
  • Miriam Niveyro (La Libertad Avanza)
  • Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza)
  • Sebastián Pareja (La Libertad Avanza)
  • Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza)
  • Santiago Pauli (La Libertad Avanza)
  • Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza)
  • Federico Agustín Pelli (La Libertad Avanza)
  • José Peluc (La Libertad Avanza)
  • Luis Petri (La Libertad Avanza)
  • María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza)
  • Luis Albino Picat (La Libertad Avanza)
  • María Celeste Ponce (La Libertad Avanza)
  • Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
  • Valentina Ravera (La Libertad Avanza)
  • Adrián Ravier (La Libertad Avanza)
  • Verónica Razzini (La Libertad Avanza)
  • Karen Reichardt (La Libertad Avanza)
  • Gastón Riesco (La Libertad Avanza)
  • Gonzalo Roca (La Libertad Avanza)
  • Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza)
  • Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza)
  • Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza)
  • Santiago Santurio (La Libertad Avanza)
  • Laura Soldano (La Libertad Avanza)
  • Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza)
  • Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza)
  • Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza)
  • José Federico Tournier (La Libertad Avanza)
  • César Treffinger (La Libertad Avanza)
  • Hernán Urien (La Libertad Avanza)
  • Patricia Vásquez (La Libertad Avanza)
  • Andrea Fernanda Vera (La Libertad Avanza)
  • Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)
  • Gino Visconti (La Libertad Avanza)
  • Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza)

PRO

  • Martín Yeza (PRO)
  • Javier Sánchez Wrba (PRO)
  • Cristian Ritondo (PRO)
  • Martín Ardohain (PRO)
  • Álvaro González (PRO)
  • Antonela Giampieri (PRO)
  • Alicia Fregonese (PRO)
  • Alejandro Finocchiaro (PRO)
  • Fernando De Andreis (PRO)
  • María Florencia De Sensi (PRO)
  • Emmanuel Bianchetti (PRO)

UCR

  • Pamela Verasay (UCR)
  • Darío Schneider (UCR)
  • Guillermo César Aguero (UCR)
  • Lisandro Nieri (UCR)
  • Diógenes González (UCR)
  • Gerardo Cipolini (UCR)

MID

  • Oscar Zago (MID)
  • Eduardo Falcone (MID)

Innovación Federal

  • Yolanda Vega (Innovación Federal)
  • Daniel Vancsik (Innovación Federal)
  • Yamila Ruiz (Innovación Federal)
  • Pablo Outes (Innovación Federal)
  • Alberto Arrúa (Innovación Federal)
  • Oscar Herrera (Innovación Federal)
  • Bernardo Biella (Innovación Federal)

Encuentro Federal

  • Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal)

Provincias Unidas

  • Alejandra Torres (Provincias Unidas)
  • Gisela Scaglia (Provincias Unidas)
  • Juan Schiaretti (Provincias Unidas)
  • Jorge Rizzotti (Provincias Unidas)
  • Esteban Paulón (Provincias Unidas)
  • José Núñez (Provincias Unidas)
  • Lourdes Arrieta (Provincias Unidas)
  • Jorge Ávila (Provincias Unidas)
  • Carolina Basualdo (Provincias Unidas)
  • Martín Lousteau (Provincias Unidas)
  • Pablo Juliano (Provincias Unidas)
  • Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas)
  • Ignacio García Aresca (Provincias Unidas)
  • Pablo Farías (Provincias Unidas)
  • Mariela Coletta (Provincias Unidas)
  • Juan Fernando Brugge (Provincias Unidas)
  • Sergio Capozzi (Provincias Unidas)

Coalición Cívica

  • Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)

Producción y Trabajo

  • Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo)
  • Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo)

País Federal

  • Claudio Álvarez (País Federal)
  • Gerardo Gustavo González (País Federal)

Independencia

  • Javier Noguera (Independencia)
  • Gladys Medina (Independencia)
  • Elia Marina Fernández (Independencia)

Adelante Buenos Aires

  • Karina Banfi (Adelante Buenos Aires / UCR)

La Neuquinidad

  • Karina Maureira (La Neuquinidad)

Por Santa Cruz

  • José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

Votos negativos

Unión por la Patria

  • Hilda Aguirre (Unión por la Patria)
  • Ernesto “Pipi” Alí (Unión por la Patria)
  • Cristian Andino (Unión por la Patria)
  • Javier Andrade (Unión por la Patria)
  • Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria)
  • Martín Aveiro (Unión por la Patria)
  • Marcelo Barbur (Unión por la Patria)
  • Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria)
  • Gustavo Bordet (Unión por la Patria)
  • Alejandrina Borgatta (Unión por la Patria)
  • Santiago Cafiero (Unión por la Patria)
  • Celia Campitelli (Unión por la Patria)
  • Julieta Marisol Campo (Unión por la Patria)
  • Lucía Cámpora (Unión por la Patria)
  • Florencia Carignano (Unión por la Patria)
  • Sergio Guillermo Casas (Unión por la Patria)
  • Carlos Castagneto (Unión por la Patria)
  • Jorge Chica (Unión por la Patria)
  • Ricardo Daives (Unión por la Patria)
  • María Graciela De la Rosa (Unión por la Patria)
  • Fernanda Díaz (Unión por la Patria)
  • Sergio Dolce (Unión por la Patria)
  • Gabriela Estévez (Unión por la Patria)
  • Emir Félix (Unión por la Patria)
  • Abelardo Ferrán (Unión por la Patria)
  • Andrea Freites (Unión por la Patria)
  • Sebastián Galmarini (Unión por la Patria)
  • María Teresa García (Unión por la Patria)
  • Diego A. Giuliano (Unión por la Patria)
  • José Glinski (Unión por la Patria)
  • José Gómez (Unión por la Patria)
  • Juan Grabois (Unión por la Patria)
  • Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria)
  • Raúl Hadad (Unión por la Patria)
  • Itai Hagman (Unión por la Patria)
  • Ana María Ianni (Unión por la Patria)
  • Máximo Kirchner (Unión por la Patria)
  • Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria)
  • Aldo Leiva (Unión por la Patria)
  • Jimena López (Unión por la Patria)
  • Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria)
  • Juan Pablo Luque (Unión por la Patria)
  • Marcelo Mango (Unión por la Patria)
  • Mario Manrique (Unión por la Patria)
  • Marianela Marclay (Unión por la Patria)
  • Varinia Lis Marín (Unión por la Patria)
  • Juan Marino (Unión por la Patria)
  • Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria)
  • Guillermo Michel (Unión por la Patria)
  • Fernanda Miño (Unión por la Patria)
  • Juan Carlos Molina (Unión por la Patria)
  • Matías Molle (Unión por la Patria)
  • Cecilia Moreau (Unión por la Patria)
  • Hugo Antonio Moyano (Unión por la Patria)
  • Jorge Mukdise (Unión por la Patria)
  • Estela Mary Neder (Unión por la Patria)
  • Kelly Olmos (Unión por la Patria)
  • Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria)
  • Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria)
  • Claudia María Palladino (Unión por la Patria)
  • María Graciela Parola (Unión por la Patria)
  • Gabriela Pedrali (Unión por la Patria)
  • Paula Andrea Penacca (Unión por la Patria)
  • Horacio Pietragalla Corti (Unión por la Patria)
  • Lorena Pokoik (Unión por la Patria)
  • Luciana Potenza (Unión por la Patria)
  • Agustina Propato (Unión por la Patria)
  • Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria)
  • Santiago Roberto (Unión por la Patria)
  • Agustín Rossi (Unión por la Patria)
  • Marina Salzmann (Unión por la Patria)
  • Nancy Sand (Unión por la Patria)
  • Sabrina Selva (Unión por la Patria)
  • Adriana Serquis (Unión por la Patria)
  • Vanesa Siley (Unión por la Patria)
  • Guillermo Snopek (Unión por la Patria)
  • Julia Strada (Unión por la Patria)
  • Jorge Taiana (Unión por la Patria)
  • Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria)
  • Caren Tepp (Unión por la Patria)
  • Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria)
  • Pablo Todero (Unión por la Patria)
  • Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria)
  • Nicolás Alfredo Trotta (Unión por la Patria)
  • Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria)
  • María Elena Velázquez (Unión por la Patria)
  • Luana Volnovich (Unión por la Patria)
  • Hugo Yasky (Unión por la Patria)
  • Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria)
  • Natalia Zaracho (Unión por la Patria)
  • Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria)

Frente de Izquierda – Unidad

  • Néstor Pitrola (Frente de Izquierda – Unidad)
  • Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – Unidad)
  • Romina del Pla (Frente de Izquierda – Unidad)
  • Myriam Bregman (Frente de Izquierda – Unidad)

Elijo Catamarca

  • Fernanda Ávila (Elijo Catamarca)
  • Sebastián Nóbrega (Elijo Catamarca)
  • Fernando Monguillot (Elijo Catamarca)

Primero San Luis

  • Jorge Fernández (Primero San Luis)

Defendamos Córdoba

  • Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba)

Ausentes

  • Carlos Cisneros (Unión por la Patria)
  • Roxana Monzon (Unión por la Patria)
  • Mónica Frade (Coalición Cívica)
  • Daiana Fernández Molero (PRO)
  • Nicolás Massot (Encuentro Federal)
  • Marcela Pagano (Coherencia)
  • María Inés Zigaran (Provincias Unidas)

