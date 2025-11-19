LA JUSTICIA LIMITÓ VISITAS A CRISTINA KIRCHNER EN SU PRISIÓN DOMICILIARIA

La Justicia dispuso límites a visitas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 considerara «una provocación» la reunión que la expresidenta mantuvo con nueve economistas.

Así, se definió que Cristina Kirchner podrá tener hasta dos visitas por semana. Además, deberán durar como máximo dos horas, y con un límite de tres personas como máximo en cada ocasión.

Por otro lado, cada persona que quiera ir a San José 1111 deberá enviarle una solicitud a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con determinados requisitos.

«Se deberá informar en cada oportunidad la fecha, hora y la cantidad de personas autorizadas para ingresar al domicilio, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los ingresos y su conformidad con las pautas», dice el escrito.

La medida dispuesta por el TOF 2 es fijar un control más estricto sobre las personas que acceden a la residencia de la exmandataria, después de la controversia generada por la reunión con economistas. En ese momento, el grupo de profesionales realizó los trámites para asistir a Constitución, pero nunca avisaron que irían juntos.

En ese sentido, el juez Jorge Gorini advirtió que no estaba autorizada una visita simultánea, sino de manera individual.

La disposición judicial también sostuvo que se mantendrá una supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las nuevas reglas de conducta que fijó el Tribunal.