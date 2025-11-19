EL NEW YORK TIMES REVELÓ DETALLES DE LA NEGOCIACIÓN SECRETA ENTRE DONALD TRUMP Y NICOLÁS MADURO
De acuerdo con el prestigioso medio estadounidense Nicolás Maduro presentó a la Casa Blanca un plan para dejar el poder en Venezuela. Donald Trump lo habría rechazado.
El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato. Según sus informantes, miembros del régimen de Maduro ofrecieron a la administración Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca habría considerado inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.
La semana pasada, Trump mantuvo diferentes conversaciones en la Casa Blanca con las principales autoridades del Pentágono donde se le presentaron varias opciones para la continuidad de acciones que el Comando sur lidera en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.
El New York Times aseguró que, aunque no están claras las futuras acciones del republicano hacia Venezuela, podrían seguir las acciones encubiertas, sin autorizar un combate sobre el terreno, y priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información.
La publicación agrega que los funcionarios cercanos a la Casa Blanca saben que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico. Estos podrían ser los próximos objetivos a atacar bajo una orden presidencial.