El New York Times reveló detalles de la negociación secreta entre Donald Trump y Nicolás Maduro

La semana pasada, Trump mantuvo diferentes conversaciones en la Casa Blanca con las principales autoridades del Pentágono donde se le presentaron varias opciones para la continuidad de acciones que el Comando sur lidera en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

El New York Times aseguró que, aunque no están claras las futuras acciones del republicano hacia Venezuela, podrían seguir las acciones encubiertas, sin autorizar un combate sobre el terreno, y priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información.

La publicación agrega que los funcionarios cercanos a la Casa Blanca saben que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico. Estos podrían ser los próximos objetivos a atacar bajo una orden presidencial.