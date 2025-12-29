LA JUSTICIA FEDERAL PROCESÓ A ‘CAPI’ RODRÍGUEZ POR AFILIACIONES TRUCHAS Y USO INDEBIDO DE DATOS PÚBLICOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Justicia Federal de Resistencia procesó a Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza del Chaco y director regional de la ANSES, en el marco de una investigación por presuntas afiliaciones truchas al partido y uso indebido de datos públicos para inflar el padrón partidario en la provincia. La medida se dictó sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país sin autorización judicial.

La causa detectó al menos 65 fichas de afiliación con firmas falsificadas, utilización de bases de datos del ANSES y PAMI, y posibles coacciones a empleados estatales para realizar “aportes voluntarios” al partido. Entre los casos documentados figuran personas con discapacidad o demencia avanzada, que nunca habrían firmado las fichas.

La jueza federal Zunilda Niremperger procesó a Rodríguez por falsedad ideológica de documentos públicos, en concurso con abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, y ordenó un embargo preventivo de 5 millones de pesos sobre sus bienes.

En paralelo, la magistrada también procesó a cuatro integrantes de la Prefectura Naval Argentina por desobediencia judicial y abuso de autoridad, al permitir irregularidades durante una diligencia en el domicilio de Rodríguez, que habrían facilitado la manipulación u ocultamiento de pruebas de la causa.

