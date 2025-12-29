CASTELLI: CERRAMOS EL AÑO DE PELÍCULA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una atractiva propuesta para despedir el año: cine al aire libre en el anfiteatro 🎥🌙.



Durante el último fin de semana del año, vecinos y vecinas se dieron cita en el anfiteatro de la Plaza San Martín, donde disfrutaron de una tarde espléndida y de una función cinematográfica pensada para toda la familia 👨‍👩‍👧‍👦❤️.

Además, la jornada se complementó con la presencia de ferias de artesanos, manualistas y emprendedores locales 🧵🎨🛍️, quienes ofrecieron sus productos y sumaron color y movimiento a esta propuesta cultural.

Las gradas se colmaron de público que acompañó esta iniciativa, viviendo un momento de encuentro, entretenimiento y disfrute al aire libre.

🎉 Éxito total en la tarde del domingo, con cine, feria y actividades para compartir en familia, cerrando el año de la mejor manera.

