LA JUSTICIA ELECTORAL RECHAZÓ QUE SANTILLI ENCABECE LA LISTA DE LA LIBERTAD AVANZA EN BUENOS AIRES

La Cámara Nacional Electoral rechazó este miércoles el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que el diputado del PRO Diego Santilli encabece la lista de candidatos del espacio en la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de la exvedette Karen Reichardt, luego de la renuncia de José Luis Espert.

El fallo, firmado por el juez federal con competencia electoral bonaerense Alejo Ramos Padilla, rechazó el desplazamiento de Reichardt y declaró inconstitucional el artículo 7 del decreto reglamentario de la ley de paridad de género, que establece que ante la baja de un candidato debe reemplazarse por otro del mismo género.

Con esta decisión, la lista «violeta» que impulsa La Libertad Avanza en territorio bonaerense deberá mantenerse encabezada por Reichardt, a pesar de los intentos del espacio por incorporar a Santilli tras la salida de Espert.