CRISTIANO RONALDO HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE SU RETIRO: QUÉ DIJO
Lejos de su retiro, el astro portugués firmó un nuevo vínculo con el Al-Nassr y ganó el Globo Prestigio en Portugal.
En esa línea, indicó que sigue gustándole mucho «ganar»(a fin de cuentas, el deseo que mantiene en vigencia a cracks como él, Lionel Messi u otros deportistas como LeBron James), pero, también, «ayudar a las nuevas generaciones, y ellas también me ayudan a mantener mi nivel y a seguir compitiendo. Eso es lo que me emociona: competir con los jóvenes. Sigo sintiendo pasión por esto«.
«La gente, sobre todo mi familia, me dice: ‘Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?’. Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me sentiré realizado, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo», completó.