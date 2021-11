LA INTENDENTA CHOMIAK PEDIRÁ LICENCIA EN CHARATA PARA ASUMIR COMO DIPUTADA NACIONAL

La jefa comunal celebró el triunfo en la provincia, aunque se responsabiliza por la derrota en su ciudad, donde las elecciones intermedias le son esquivas. «La obras a la ciudad llegaron», dijo y destacó la llegada del agua.

La intendenta de Charata y diputada nacional electa, María Luisa Chomiak, se refirió en diálogo con Radio Provincia a los comicios desarrollados el último domingo y al proceso de pedido de licencia en el cargo comunal para acceder al Congreso. «Agradezco a todos los militantes chaqueños, dirigentes e intendentes. Es para destacar lo que logró el gobernador, se puso al hombro la campaña para revertir el resultado de las PASO. Es un merecido reconocimiento del pueblo del Chaco», aseguró la jefa comunal.

«Me hubiese gustado que en Charata ocurra lo mismo, pero no sucedió y amerita una reflexión. Tiene que ver con mi responsabilidad, no lo dudo. En las elecciones intermedias la comunidad no empatiza mucho con nosotros, esperaba que en esta oportunidad sí lo hicieran. No ocurrió pero no quita que tengamos el compromiso para la sociedad», agregó.

Chomiak aseguró que hoy inició el proceso dentro del municipio para la licencia en el cargo de intendenta: «Siempre y cuando me la den, pero no creo que haya algún inconveniente. Será una solicitud de licencia al Concejo municipal por el plazo que me queda de mandato para poder asumir el cargo de diputada nacional. En ese caso, quien quedará al frente del municipio, como corresponde por carta orgánica, es la contadora Alejandra Campos, quien hoy es presidenta del Concejo».

La diputada nacional electa de 52 años indicó que «Charata no fue la excepción de la cantidad de obras que impulsó el gobierno provincial, algunas trascendentales como la llegada del agua. Estos resultados nos comprometen a trabajar y mucho». La derrota en Charata «creo que refiere a una cuestión ideológica, porque las obras a Charata llegaron, de igual manera trabajaremos por todos los chaqueños».

«Soy intendenta de la ciudad más pujante del Chaco, pero hay que estar donde uno cree que puede ser de más utilidad. Ser diputada nacional me significará más esfuerzo personal. Trasladarme a Buenos Aires y regresar al Chaco a seguir trabajando será un desafío», concluyó.

