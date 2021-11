UN RUGBIER ARGENTINO ES CANDIDATO AL MEJOR JUGADOR DE SEVEN DEL MUNDO

Tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos, Marcos Moneta fue nominado al premio que entrega World Rugby.

Con tan solo 21 años, el argentino Marcos Moneta, que tuvo un papel decisivo en el bronce de los Juegos Olímpicos de este año, fue nominado junto a otros tres deportistas, como mejor jugador de seven del mundo, por World Rugby.

Por su desempeño en Tokio, el joven nacido en Buenos Aires, fue convocado a integrar el plantel de los Pumas en el Rugby Championship. Apodado el «Rayo», Moneta le aportó al 7s una ofensiva distinta, con tries de 60/70 metros, lo cual se espera que le alcance para ganar a sus competidores por el galardón, entre los que se encuentra el All Black, Scott Curry, y dos fijianos, Jiuta Wainiqolo y Napolioni Bolaca.

En su informe de los nominados del seven, World Rugby menciona las virtudes del argentino para competir por el premio y recuerda su condición de tryman de los Juegos Olímpicos, con seis conquistas. Y justifica la candidatura gracias a “la fresca exuberancia de la juventud del argentino Marcos Moneta”.

Todos los nominados

Hombres

Mejor jugador XV: Antoine Dupont (Francia), Michael Hooper (Australia), Maro Itoje (Inglaterra) y Samu Kerevi (Australia).

Mejor jugador 7s: Scott Curry (Nueva Zelanda), Jiuta Wainiqolo (Fiji), Marcos Moneta (Argentina) y Napolioni Bolaca (Fiji).

Revelación: Will Jordan (Nueva Zelanda), Andrew Kellaway (Australia), Luis Rees-Zammit (Gales) y Marcus Smith (Inglaterra).

Mejor try del año: Lukhanyo Am (Sudáfrica, British & Irish Lions), Pierre-Louis Barassi (Francia), Luke Jacobson (Nueva Zelanda) y Damian Penaud (Francia).

Mujeres

Mejor jugadora XV: Zoe Aldcroft (Inglaterra), Caroline Boujard (Francia), Poppy Cleall (Inglaterra) y Laure Sansus (Francia).

Mejor jugadora 7s: Anne-Cècile Ciofani (Francia), Sarah Hirini (Nueva Zelanda), Alowesi Nakoci (Fiji) y Reapi Ulunisau (Fiji).

Mejor try del año: Sara Barattin (Italia), Emilie Boulard (Francia), Abby Dow (Inglaterra) y Romane Ménager (Francia).

Entrenador: Allan Bunting/Cory Sweeney (Nueva Zelanda 7s), Ian Foster (Nueva Zelanda), Simon Middleton (Inglaterra) y Dave Rennie (Australia).

Relacionado