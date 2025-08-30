LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL REVELA CUÁLES SERÁN LOS IDIOMAS DEL FUTURO PARA CONSEGUIR EMPLEO
La globalización está acelerando la demanda de profesionales multilingües y puede ser un factor decisivo para una contratación.
Qué idiomas serán clave en los próximos años según la inteligencia artificial
El inglés sigue siendo la base indispensable para cualquier profesional, pero no es suficiente. Según la IA, el portugués aparece como la puerta de entrada a toda Sudamérica, especialmente por el peso económico de Brasil. También sobresale el chino mandarín, asociado a la expansión comercial y tecnológica de Asia. Aunque su aprendizaje es complejo, ofrece ventajas únicas en áreas como logística, importaciones, turismo y diplomacia.
El árabe es otro idioma estratégico, sobre todo por su relación con la energía, las inversiones internacionales y el comercio exterior. La IA advierte que quienes logren un nivel intermedio en esta lengua podrán diferenciarse en mercados donde todavía hay pocos traductores y profesionales bilingües.
En el caso de Europa, el alemán se mantiene como la lengua más vinculada a la industria, la ciencia y la innovación. A su vez, el francés conserva un fuerte peso en organismos internacionales, además de abrir puertas en África.
«La globalización está acelerando la demanda de profesionales multilingües. Hablar un segundo o tercer idioma ya no es un lujo, sino un factor que puede decidir una contratación», destacó la inteligencia artificial.
En conclusión, el futuro laboral no solo dependerá de la formación técnica, sino también de la capacidad de comunicarse en distintos idiomas.