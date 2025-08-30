Según medios brasileños, los jugadores fueron acusados de tener encuentros íntimos con la hija de un importante miembro del club.

El Inter de Porto Alegre se encuentra en el ojo de la tormenta debido a un escándalo sexual que involucra a cuatro futbolistas del plantel, entre ellos los argentinos Braian Aguirre y Alexandro Bernabei.

Según medios brasileños, los ex jugadores de Lanús fueron acusados de tener encuentros sexuales con la hija de un importante miembro del club. El primero de ellos habría tenido lugar el 10 de julio, cuando uno de los involucrados citó a la joven en una estación de servicio.

Braian Aguirre y Alexandro Bernabei. Foto: Inter de Porto Alegre

El primer nombre en salir a la luz fue el de Bernabei. El medio Portal Leo Dias difundió chats subidos de tono del lateral de 24 años, quien está casado y con una hija.

La conversación tiene como fecha el 30 de julio. Luego, la tercera en discordia le escribió un mensaje a la esposa Val Di Pompo, en el que le reveló la situación. El 8 de agosto, el defensor emitió un comunicado en sus redes sociales donde alegó ser “objeto de un intento de chantaje que involucra la divulgación indebida de material de carácter estrictamente personal”.

Por su parte, la joven contó que los futbolistas se juntaban con ella en sitios remotos y además, utilizaban el “modo efímero” que tienen los chats de Instagram, que elimina los mensajes tras ser visualizados. “Besos, caricias, conversación picante, ambiente tenso. Me halagaba, me decía que estaba buena, que quería saber qué quería que me hiciera”, reveló.

Los chats de Braian Aguirre. Foto: X @euleodias

Tras la eliminación del Inter en octavos de final de la Copa Libertadores, el portal reveló la participación de Aguirre. El carrilero derecho de 25 años llegó a acordar encuentros con la joven en su departamento, sin la presencia de su esposa.

Escándalo en el vestuario del Inter

El escándalo derivó en una fractura dentro del plantel, que desembocó en fuertes tensiones. “Wesley habría reprendido duramente al lateral por su bajón en el rendimiento y por la exposición que el caso de traición causó al equipo”, expresó el medio.

Y añadió: “Alan Patrick, capitán y referente, habría salido en defensa del argentino y habría causado un verdadero revuelo en el lugar. Al menos otros cinco jugadores tuvieron que contener a Wesley y Bernabei, que llegaron a las manos. Cabe destacar que los dos jugadores son titulares y ocupan el mismo lado del campo: el izquierdo”.

Eliminado de la Libertadores, el Inter se encuentra en la 13° posición en el Brasileirao, a 5 puntos del descenso directo.