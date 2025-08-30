CAPACITACIÓN AL PLANTEL DE INSPECTORES DE TRÁNSITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se llevó adelante una capacitación teórico-práctica destinada al personal municipal incorporados recientemente al área de Tránsito .

La jornada estuvo a cargo de la Escuela de Capacitación de Policía Caminera de JJ Castelli, donde se abordaron leyes y normativas de tránsito, incluyendo el Código Contravencional Municipal y su adhesión a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 .

Los inspectores participaron de actividades que reforzaron la importancia del respeto a las normas de tránsito y el cuidado del peatón, fortaleciendo su preparación para garantizar un tránsito más seguro y ordenado para toda la comunidad .

Desde la gestión municipal acompañamos estas capacitaciones, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad vial, la formación profesional y el bienestar de todos los vecinos .

¡Sigamos trabajando juntos por un Tres Isletas mejor!

Relacionado